ŞOK marketlerde Gamers Arena oyuncu kasaları uygun fiyata satılıyor

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Son dönemde giderek daha fazla bilgisayar bileşeni işine girmeye başlayan perakende gıda zincirleri bu hafta yelpazeyi genişletiyor. ŞOK marketler uygun fiyata Gamers Arena oyuncu kasaları satışa sunuyor.

18 Haziran ŞOK aktüel ürünler

18 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında Gamers Arena markasına ait toplama oyuncu kasaları yer alıyor. AMD Athlon 3000G yonga seti, 8GB DDR4 RAM, 1TB SSD, FreeDos işletim sistemi barındıran giriş seviyesi model 4799TL.

BİM aktüel ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

Ryzen 5 4500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 1TB SSD, GTX 1660 6GB ve FreeDos olan model 12499TL. GeForce RTX 3050 8GB olan versiyon ise 12999TL. Son olarak Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 1TB SSD ve GeForce RTX 3060 12GB olan model de 14999TL olarak satılıyor. Monitör arayanlar ise Performax 27 inçlik modeli 2799TL fiyatıyla tercih edebilir.

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ŞOK aktüel ürünler neler?