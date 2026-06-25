ŞOK marketlerde Tchibo kahve makinesi geçidi var

24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait farklı fiyat segmentinde kahve makineleri yer alıyor. Esperto 2 Süt modeli 3 seviye kahve sertliği ayarı, 1.4 litre su tankı, 300gr çekirdek haznesi, 5 kademeli öğütme ayarı, dokunmatik ekran ile 19999TL.
16cm genişliğiyle dünyanın en küçük tam otomatik kahve makinesi Esperto Mini 1.1 litre tank ve fincan aydınlatması ile 12999TL iken Cafissimo kapsül kahve makinesi 5 kapsül kapasitesi ve 600ml su tankı ile 6999TL ve filtre kahve makineleri de 2999TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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