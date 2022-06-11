Haftaya BİM marketlerde Redmi 10 ve ŞOK marketlerde oyuncu koltuğu var

Haftaya perakende gıda marketlerinde yine birbirinden farklı tüketici elektroniği ürünleri yer alıyor. Oyuncu koltuğu, mekanik klavye, akıllı telefon, oyuncu kulaklığı, çok fonksiyonlu yazıcı bunlar arasında.
17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G88 yonga seti, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler 4199TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan HP markasına ait 50 milyon tıklama ömrüne sahip Pavilion 800 Türkçe mekanik klavye 699TL fiyat etiketine sahipken HP 2710 çok fonksiyonlu Wi-Fi yazıcı 899TL, Steelseries Arctis 3 oyuncu kulaklığı da 899TL şeklinde satılacak.
15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage marka oyuncu koltuğu yer alıyor. Arkaya yatabilen gövde, 120Kg ağırlık kapasitesi, 3 fonksiyonlu kolçak, krom ayaklık gibi özellikleri olan koltuk 2299TL olarak satılacak. Diğer taraftan Rampage kablolu oyuncu kulaklığı da 159.90TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek