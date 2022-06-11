Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde Redmi 10 ve ŞOK marketlerde oyuncu koltuğu var

    17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 ve Pavilion 800 Türkçe mekanik klavye yer alırken 15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage marka oyuncu koltuğu yer alıyor.
    Oy Ver

    BİM
    Tam Boyutta Gör

    Haftaya perakende gıda marketlerinde yine birbirinden farklı tüketici elektroniği ürünleri yer alıyor. Oyuncu koltuğu, mekanik klavye, akıllı telefon, oyuncu kulaklığı, çok fonksiyonlu yazıcı bunlar arasında.

    17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G88 yonga seti, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler 4199TL olarak satılıyor.

    Diğer taraftan HP markasına ait 50 milyon tıklama ömrüne sahip Pavilion 800 Türkçe mekanik klavye 699TL fiyat etiketine sahipken HP 2710 çok fonksiyonlu Wi-Fi yazıcı 899TL, Steelseries Arctis 3 oyuncu kulaklığı da 899TL şeklinde satılacak.

    15 Haziran ŞOK
    Tam Boyutta Gör

    15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage marka oyuncu koltuğu yer alıyor. Arkaya yatabilen gövde, 120Kg ağırlık kapasitesi, 3 fonksiyonlu kolçak, krom ayaklık gibi özellikleri olan koltuk 2299TL olarak satılacak. Diğer taraftan Rampage kablolu oyuncu kulaklığı da 159.90TL fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız