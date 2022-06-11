Haftaya BİM marketlerde Redmi 10 ve ŞOK marketlerde oyuncu koltuğu var

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Haftaya perakende gıda marketlerinde yine birbirinden farklı tüketici elektroniği ürünleri yer alıyor. Oyuncu koltuğu, mekanik klavye, akıllı telefon, oyuncu kulaklığı, çok fonksiyonlu yazıcı bunlar arasında.

17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

17 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi 10 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G88 yonga seti, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler 4199TL olarak satılıyor.

ŞOK aktüel ürünleri neler? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan HP markasına ait 50 milyon tıklama ömrüne sahip Pavilion 800 Türkçe mekanik klavye 699TL fiyat etiketine sahipken HP 2710 çok fonksiyonlu Wi-Fi yazıcı 899TL, Steelseries Arctis 3 oyuncu kulaklığı da 899TL şeklinde satılacak.

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15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage marka oyuncu koltuğu yer alıyor. Arkaya yatabilen gövde, 120Kg ağırlık kapasitesi, 3 fonksiyonlu kolçak, krom ayaklık gibi özellikleri olan koltuk 2299TL olarak satılacak. Diğer taraftan Rampage kablolu oyuncu kulaklığı da 159.90TL fiyat etiketine sahip.

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