Haftaya ŞOK marketlerde Gamers Arena oyuncu kasaları var

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Son dönemde perakende gıda market zincirleri de toplama kasa işine el atmaya başladı. Özellikle ŞOK marketlerde Gamers Arena adındaki markanın farklı oyuncu kasalarıbu bulmak mümkün.

7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena markasına ait farklı oyuncu kasaları yer alıyor. Bu kez farklı bütçelere hitap eden 6 kasa hazırlanmış. Bazı kasaların fiyatlarının yükseldiğini belirtelim.

ŞOK aktüel ürünler neler? 2 ay önce eklendi

Giriş seviyesinde Gamers Arena Sangal Hell yer alıyor. AMD Athlon 3000G yonga seti, 8GB DDR4 RAM, 500GB SSD, FreeDos işletim sistemi barındıran giriş seviyesi model 4799TL. Burada depolama 1TB’dan 500GB’a düşürülmüş.

Gamers Arena Sangal Eco Plus kasasında Ryzen 5 4500 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 500GB SSD, GTX 1030 2GB ve FreeDos ile fiyatı 7799TL. Gamers Arena Sangal The Myth kasasında Ryzen 5 4500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 500GB SSD, Zotac RTX 3050 8GB ve FreeDos ile 13499TL olarak satılıyor.Yine depolamanın düştüğünü ve fiyatın arttığını belirtelim.

Gamers Arena Sangal Domination kasası Ryzen 5 4500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 500GB SSD, Gainward RTX 2060 8GB ve FreeDos ile birlikte 14699TL olarak satılacak. Gamers Arena Sangal Pro ise Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 500GB SSD ve GeForce RTX 3060 12GB ile 15899TL. Burada da depolama ve fiyat farkı var.

Son olarak Gamers Arena Extreme kasasında Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 1TB SSD ve Zotac GeForce RTX 3070 Ti 12GB ekran kartı yer alıyor. Fiyatı ise 24699TL olarak belirlenmiş.

Kasalar haricinde 24 inçlik ViewSonic 165Hz Full HD kavisli oyuncu monitörü 3299TL, Hikvision taşınabilir 512GB SSD 949TL, ViewSonic 32 inçlik Full HD IPS monitör 3499TL, TP-Link Mercusys 1900Mbps çift bant yönlendirici 549TL, Inca RGB oyuncu klavyesi 279TL ve Performans Baltazar 7.1 oyuncu kulaklık da 229TL olarak satılacak.

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ŞOK aktüel ürünleri neler?