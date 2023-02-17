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    Şok haber! İsrail’in dünyada 30 seçimi etkilediği ortaya çıktı

    İsrailli Team Jorge isimli bir firmanın, bilgisayar korsanlığı, sabotaj, dezenformasyon gibi yollarla müşterileri adına dünya çapında 30'dan fazla seçimi etkilediği ortaya çıktı.
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    Şok haber! İsrail dünyada 30 seçimi etkiledi Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce son yılların en büyük gazetecilik başarısına imza atıldı. Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel ve El Pais gibi önemli medya kuruluşlarından 30 araştırmacı gazeteciden oluşan bir ekip, Team Jorge isimli İsrailli bir şirketin dünya çapında seçimlere müdahale ettiğini ortaya çıkardı.

    Müşteri kılığına giren gazeteciler, Team Jorge’un başındaki eski İsrail Özel Kuvvetler elemanı Tal Hanan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde Team Jorge’un Afrika, Güney ve Orta Amerika, ABD ve Avrupa'da seçimlerin sonuçlarına etkilediği ortaya çıkartıldı. Hanan, "gizli operasyonlar" olarak tanımladığı hizmetlerinin, kamuoyunu gizlice manipüle etmek isteyen istihbarat teşkilatları, siyasi kampanyalar ve özel şirketler tarafından kullanıldığını söyledi.

    Tüm platformlarda binlerce hesap yönetiliyor

    Şok haber! İsrail dünyada 30 seçimi etkiledi
    Şirket, sosyal medyada bilgisayar korsanlığı, sabotaj ve otomatik dezenformasyon kullanarak dünya çapında 30 seçimi doğrudan manipüle etmiş durumda. Team Jorge'un en önemli hizmetlerinden birinin de sofistike yazılım paketleri olduğu ifade edilirken Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve Youtube'da binlerce profilin kontrol edildiği ortaya çıkartıldı. Team Jorge, aralarında ABD, Britanya, Kanada, Meksika, Almanya, İsviçre’nin de olduğu 30’u aşkın ülkede 27 kampanyada başarılı olduklarının altını çiziyor. Dolayısıyla seçimleri hedef alan bu tip küresel dezenformasyon birimlerinin demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğu anlaşıyor.

    Rakip siyasetçilerin istihbaratı toplanıyor

    Şok haber! İsrail dünyada 30 seçimi etkiledi Tam Boyutta Gör
    Gazetecilerin Team Jorge ile yaptığı görüşmeler 6 saatten fazla sürdü ve tüm görüntüler gizlice kaydedildi. Görüntülerde Hanan ve ekibinin, Gmail ve Telegram hesaplarına erişmek için bilgisayar korsanlığı tekniklerini kullanmak da dahil olmak üzere rakipler hakkında nasıl istihbarat toplayabileceklerinden bahsediliyor. Meşru haber kaynaklarına materyal yerleştirmekle övünen Hanan, bunları daha sonra Aims bot yönetim yazılımı tarafından güçlendirdiklerini iddia ediyor.

    Team Jorge’un stratejilerinin çoğu, rakip kampanyaları bozmak veya sabote etmek etrafında dönüyor gibi görünüyor. Hatta yapılan bir operasyonda, karısına bir ilişkisi olduğuna dair yanlış bir izlenim vermek amacıyla Amazon aracılığıyla bir seks oyuncağını bir politikacının evine gönderildiği bile iddia edildi.

    Hanan, dezenformasyon operasyonlarının en azından bir kısmını İsrail Savunma Bakanlığı'nın savunma ihracatını teşvik etmek için yürüttüğü bir web sitesinde kayıtlı İsrailli bir şirket olan Demoman International aracılığıyla yürütmüş gibi görünüyor.

    Ödemeler bitcoin üzerinden

    Team Jorge, muhabirlere, bitcoin veya nakit gibi kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli para birimlerinde ödeme kabul edeceklerini söyledi. Seçimlere müdahale için 6 ila 15 milyon euro arasında ücret alacağını söyledi. Ancak her operasyonun fiyatı bu kadar yüksek değil. Bazı daha basit faaliyetlerde 160.000 euro gibi fiyatlardan bahsedildi. Yapılacak işlemin büyüklüğü ve kapsamına göre fiyat artıyor.

    Cambridge Analytica

    Team Jorge’un 2015’ten 2017’ye kadar bazı seçimlerde Cambridge Analytica ile çalıştığı da ortaya çıkartılmış durumda. Ancak hangi ülkelerde ve seçimlerde çalışıldığı tam olarak belli değil. Bilinenler kadarıyla Kenya ve Nijerya seçimlerinde ortak bir proje var gibi görünüyor.

    Bununla birlikte Team Jorge, Aims (Advanced Impact Media Solutions) olarak adlandırılan bir sosyal medya dezenformasyon yazılımını kullandıklarını ifade ediyor. Bu yazılım sosyal medyada "toplu mesajlar" ve "propaganda" iletmek için 5.000'e kadar bot oluşturulmasına olanak tanıyor.

    Hanan'ın gizli muhabirlere söylediğine göre, Team Jorge'un bot yönetim yazılımı 2022'ye kadar önemli ölçüde büyümüş görünüyor. Hanan yıllar öncesine uzanan dijital arka plan hikayeleriyle tamamlanan 30.000'den fazla avatardan oluşan çok uluslu bir ordu ile işlemlerin yürütüldüğünü ve ordunun doğrudan kendisinin kontrolünde olduğunu söylüyor.

    Sahte haber siteleri

    Şok haber! İsrail dünyada 30 seçimi etkiledi Tam Boyutta Gör
    Hanan, Aims tarafından kontrol edilen sosyal medya profillerinin daha sonra internette sahte haberler yaymak için kullanabileceğinin altını çiziyor. Hatta, sahte haber siteleri oluşturmak için otomatik bir sistem olan "blogcu makinesinden" ve güvenilirlik oluşturduktan sonra manipülasyonun başlayacağından bahsediliyor.

    Hanan ayrıca, bazı bilgisayar korsanlığı yöntemlerinin, uzmanlar tarafından onlarca yıldır telekom ağında bir zayıf nokta olarak görülen küresel sinyalizasyon telekomünikasyon sistemi SS7'deki güvenlik açıklarından yararlandığını öne sürdü. Gmail hizmetini çalıştıran Google, The Guardian’ın konu hakkındaki talebine yanıt vermedi ancak Telegram, "SS7 güvenlik açıkları sorununun" yaygın olarak bilindiğini ve "Telegram'a özgü olmadığını" söyledi.

    Herhangi bir popüler sosyal medya ağındaki veya mesajlaşma uygulamasındaki kişiler, hesapları için güvenlik tavsiyelerine uymadıkça ve hesaplarını güvende tutmak için uygun önlemleri almadıkça, bilgisayar korsanlığına veya kimlik hırsızlığına karşı savunmasız olacaktır. Bu nedenle hesaplarınızın güvenliğinden emin olmanızı tavsiye ederiz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    israil, siber suç ve
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