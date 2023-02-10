Reddit hacklendi: Kaynak kodları ve çalışan bilgileri çalındı

Reddit: Kullanıcı bilgileri çalınmadı
Bilgisayar korsanları "bazı belgelere, kaynak kodlarına ve iş sistemlerine" erişim sağladı. Reddit personelinin iletişim bilgileri ve bazı reklamveren verileri de sızdırıldı. Şirketin güvenlik ekibinin, bilgisayar korsanlarının sisteme erişimini iptal ettiği ve olayı araştırdıkları belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah