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    Anlık Bildirim

    Reddit hacklendi: Kaynak kodları ve çalışan bilgileri çalındı

    Sosyal platformun Reddit, geçtiğimiz Pazar günü bir hacker saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar şirketin kaynak kodlarına ve çalışan bilgilerine erişti.        
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    Reddit hacklendi: Kaynak kodları ve çalışan bilgileri çalındı Tam Boyutta Gör
    Reddit, Pazar gecesi bir şirket çalışanının kimlik avı saldırısına uğradığını ve bunun sonucunda Reddit'in dahili sisteminde oturum açmak için gereken kimlik bilgilerinin çalındığını açıkladı.

    Reddit: Kullanıcı bilgileri çalınmadı

    Bilgisayar korsanları "bazı belgelere, kaynak kodlarına ve iş sistemlerine" erişim sağladı. Reddit personelinin iletişim bilgileri ve bazı reklamveren verileri de sızdırıldı. Şirketin güvenlik ekibinin, bilgisayar korsanlarının sisteme erişimini iptal ettiği ve olayı araştırdıkları belirtiliyor.

    Reddit hacklendi: Kaynak kodları ve çalışan bilgileri çalındı Tam Boyutta Gör
    Şu anda "sızdırılan" bilgilerin internette dağıtıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Kullanıcı kimlik bilgilerinin çalınmamış olmasına rağmen Reddit, forum üyelerinin iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmalarını ve şifre yöneticilerini kullanmalarını öneriyor.
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    alfa-x 22 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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