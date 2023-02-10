Tam Boyutta Gör Reddit, Pazar gecesi bir şirket çalışanının kimlik avı saldırısına uğradığını ve bunun sonucunda Reddit'in dahili sisteminde oturum açmak için gereken kimlik bilgilerinin çalındığını açıkladı.

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Reddit: Kullanıcı bilgileri çalınmadı

Bilgisayar korsanları "bazı belgelere, kaynak kodlarına ve iş sistemlerine" erişim sağladı. Reddit personelinin iletişim bilgileri ve bazı reklamveren verileri de sızdırıldı. Şirketin güvenlik ekibinin, bilgisayar korsanlarının sisteme erişimini iptal ettiği ve olayı araştırdıkları belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda "sızdırılan" bilgilerin internette dağıtıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Kullanıcı kimlik bilgilerinin çalınmamış olmasına rağmen Reddit, forum üyelerinin iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmalarını ve şifre yöneticilerini kullanmalarını öneriyor.

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Reddit hacklendi: Kaynak kodları ve çalışan bilgileri çalındı