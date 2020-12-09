ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor

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Zaman zaman iddialı teknolojik ürünleri raflarına koyan perakende gıda mağazaları bu sayede öne çıkmaya başladı. Uygun fiyatlı ürünlerin yanında iPhone X veya PS4 gibi dönemin yıldız ürünlerini de görme şansımız olmuştu.

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Huawei MatePad 10.4 ülkemizde satışa çıktı

9 Aralık ŞOK aktüel ürünler

9 Aralık ŞOK aktüel ürünler arasında Huawei Matebook D14 dikkat çekiyor. 14 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Matebook D14 modelinde Ryzen 5 3500U birimini görüyoruz. 4 adet Zen+ çekirdeği ve Vega 8 grafik birimi ile Ryzen 5 3500U kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde performans sunuyor. 8GB RAM, 256GB SSD, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip olan Matebook D14 modeli 6299TL fiyat etiketine sahip. İncelemelerde de Matebook D14 modeli olumlu yorumlar almıştı.

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Diğer taraftan Huawei Freelace kablosuz kulaklık modeli 18 saate varan kullanım süresi ve hızlı şarjı ile 269TL fiyat etiketine sahip. Piyasaya göre oldukça uygun sayılıyor. Son olarak Epson L1110 adlı yüksek baskı sayıları sunabilen yazıcı da 899TL seviyesinde.

ŞOK marketlerde ayrıca Denver marka iki adet tablet görünüyor ve EBA uyumlu olduğu belirtiliyor. 1GB DDR3 RAM, 4 çekirdekli bir işlemci, 16GB depolama olan tabletlerin Android 8.1 GO işletim sistemi ile çalıştığı belirtiliyor. Canlı ders için çok sıkıntı çıkarmasa da GO uygulamalarının azlığı nedeniyle bu konfigürasyon günlük kullanımda üzebilir.

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