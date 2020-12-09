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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor

    Bugünden itibaren ŞOK marketlerde Huawei Matebook D14 dizüstü modeli satışa çıkıyor. Ryzen 5 3500U APU ile performansı beğenilen dizüstü yanında Freelace kulaklık da var.
    1 hf.
    35,5b
    1
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor
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    Zaman zaman iddialı teknolojik ürünleri raflarına koyan perakende gıda mağazaları bu sayede öne çıkmaya başladı. Uygun fiyatlı ürünlerin yanında iPhone X veya PS4 gibi dönemin yıldız ürünlerini de görme şansımız olmuştu.

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    9 Aralık ŞOK aktüel ürünler

    9 Aralık ŞOK aktüel ürünler arasında Huawei Matebook D14 dikkat çekiyor. 14 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Matebook D14 modelinde Ryzen 5 3500U birimini görüyoruz. 4 adet Zen+ çekirdeği ve Vega 8 grafik birimi ile Ryzen 5 3500U kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde performans sunuyor. 8GB RAM, 256GB SSD, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip olan Matebook D14 modeli 6299TL fiyat etiketine sahip. İncelemelerde de Matebook D14 modeli olumlu yorumlar almıştı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın"

    Diğer taraftan Huawei Freelace kablosuz kulaklık modeli 18 saate varan kullanım süresi ve hızlı şarjı ile 269TL fiyat etiketine sahip. Piyasaya göre oldukça uygun sayılıyor. Son olarak Epson L1110 adlı yüksek baskı sayıları sunabilen yazıcı da 899TL seviyesinde.

    ŞOK marketlerde ayrıca Denver marka iki adet tablet görünüyor ve EBA uyumlu olduğu belirtiliyor. 1GB DDR3 RAM, 4 çekirdekli bir işlemci, 16GB depolama olan tabletlerin Android 8.1 GO işletim sistemi ile çalıştığı belirtiliyor. Canlı ders için çok sıkıntı çıkarmasa da GO uygulamalarının azlığı nedeniyle bu konfigürasyon günlük kullanımda üzebilir.  

    ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    OZGUR_E (Özgür ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Huawe'nin kendi sitesinde MateBook D 14 6.299TL
    HUAWEI Mini Hoparlör'de yanında hediye.

    Şok Market bu hoparlörleri 1 ay sonra 150TL'den satışa koyarsa şaşırmam.
    Huawe'nin kendi sitesinde MateBook D 14 6.299TL HUAWEI Mini Hoparlör'de yanında hediye. Şok Market bu hoparlörleri 1 ay sonra 150TL'den satışa koyarsa...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tabletlere 8.1 go demişler ama görseldeki temalar ve uygulama simgeleri Android 4.4 ?



    Hatta daha da ileri gideyim baya baya dönemin popüler custom romu cyanogenmod 11 arayüzü o.
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    caglar.35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6299 TL'ye Huawei Matebook D14 alacağıma bu fiyata Vatan-Teknosa-Media Markt mağazalarında Core i5 satılıyor. Hatta aşağıda link'te paylaşıyorum. Kesinlikle onu alırım. Hem işlemci performansı daha iyi hem de harici Grafik kartı var. Performans olarak çok daha iyi.

    https://www.vatanbilgisayar.com/asus-x515jf-core-i5-1035g1-1-0ghz-8gb-ram-256gb-ssd-15-6-mx130-2gb-w10.html
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    WalkerCyborgCK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) caglar.35
    Bence de bu fiyattan çok daha performanslı modeller alınabilir. Kesinlikle katılıyorum ki geçelerde Acer, Asus, Lenovo gibi birçok markada daha performanslı modeller gördüm.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) caglar.35
    Direkt çöp.

    Bunu gördükten sonra gerisini okumak vakit israfı. 1366x768 ne, hangi çağda yaşıyoruz?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    kozmoslu (mehmet köseli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen nisanda bu laptop 4000 bin TL'idi. Almamıştım. Çok fazla zamlanmış. 500 TL daha koyup R5 4000 serili yeni işlemcilerden alın.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.webtekno.com/griezmann-huawei-anlasmasini-sonlandirdi-h103253.html

    yok mu griezmann kadar duyarlılığınız?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei d14 ün normalde yanında hediye verilen freelaace kulaklık şokda ayrı olarak satılıyor ve d14 ün fiyatı huawein kendi sitesi ile aynı. yani huawein sitesinde d14+ freelaace kulaklık 6300 tl iken şokta sadece d14 6300 tl ve kulaklığı ayrı satıyor. Milleeti keriz yerine koyuyorlar.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yoo az önce şoktaydım alakası yok sadece kıçı kırık 400 liralık tablet vardı
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawey almayın aldırtmayın. Önce uygurlara eziyeti bıraksınlar
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    SilverNitrate (Ufuk SARITAŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 gb ram'li tablet mi kaldı!
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    melo1903 (melik durak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    alttaki iki tablette çöp ... 1 gb ram ile anca eba izlenir ya da 3310 lardaki yılan falan oynanır . 1 gb ram ile 2020 yılında tablet çıkartmak nedir ? işlemcisini hiç düşünemiyorum bile .
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) melo1903
    Düşük donanım niye çöp olsun!! Google android GO işletim sistemini niye çıkardı,, Bu tip cihazlar için değil mi? Üretici, satan firma malının uzun süreli kullanılmasını istese, ona uygun yazılımı koyar.. Sende ihtiyacın doğrultusunda kullanırsın.. Tüketim, daha çok tüketim beklenen sistemde bu tip şeyleri sorgulamak size saçma geliyordur.. Üzerindeki donanım, Rasberry Pi den daha mı düşük? Ben 3 yıldır 1gb ramli küçük donanımı kullanıyorum.. Tek farkı yazılım..
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaka yapıyorsunuz sanırım şad ile sd kart bisiklet ile ferrari yi karşılaştırmak gibi birşey olur. Ama iyi espiriy di...
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    huawei, şok marketler 9 aralık ve
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