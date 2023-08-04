Huawei Matebook D14 2023 Türkiye'de satışa çıktı

- Huawei Matebook D14 2023 fiyatı ne kadar? 💸
- Huawei Matebook D14 2023 özellikleri neler? 💻
- Huawei Matebook D14 2023 teknik özellikleri
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Huawei Matebook D14 2023 fiyatı ne kadar? 💸
Huawei Matebook D14 2023 fiyatı i5-1240p işlemcili 16GB+512GB versiyonu için 21.999 TL olarak belirlendi. Huawei Online Mağaza’dan satın alan kullanıcılara bilgisayar kılıfı hediye ediliyor.
Satın almak için: Huawei Matebook D14 2023
Huawei Matebook D14 2023 özellikleri neler? 💻
Matebook D14 2023’ün ekranı 16:10 oranına yükseltildi ve önceki sürüme göre yüzde 11,1 daha büyük bir ekrana yer verildi. 1920x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD panel kullanılıyor. Yüzde 90 ekran/gövde oranıyla ince çerçevelere sahip bilgisayar, 1,39 kg ağırlığı ve 15,9mm kalınlığıyla kolay bir şekilde taşınabiliyor.
İşlemci olarak Intel Core i3-1215U ve Intel Core i5-1240p işlemci seçeneklerine yer veriliyor. Intel Iris X Graphics ekran kartı kullanılıyor. 8GB ve 16 GB LPDDR4X RAM’li iki farklı versiyonu, 256 GB ve 512 GB NVMe kapasiteli iki farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor.
Huawei Matebook D14 2023 teknik özellikleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- Boyutlar: Genişlik: 314.5 mm Kalınlık: 227.79 mm Yükseklik: 15.9 mm
- Ağırlık: 1.39 kg
- Ekran: 14 inç, 1920x1200 px çözünürlük, 300 nit maksimum parlaklık, IPS LCD
- İşlemci: 12. Nesil Intel Core i3-1215U veya Intel Core i5-1240P
- Grafik Birimi: Intel Iris X Graphics
- RAM: 8 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB NVMe PCIe SSD
- Batarya Kapasitesi: 56 Wh
- Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 160 MHz, 2 × 2 MIMO
- Girişler: USB-C 3.2 1. Nesil × 1, USB-A 3.2 1. Nesil × 1, USB-A 2.0 × 1, HDMI × 1, 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2'si 1 arada jak × 1
- Kamera: 1 MP
- Ses: 2 adet hoparlör, 2 adet mikrofon
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