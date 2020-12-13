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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamaları, hareketliliğimizi nasıl değiştirdi? İşte il il Google'ın paylaştığı toplum hareketliliği verileri:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi
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    Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte tekrardan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Peki bu kısıtlamalar hareketliliğimizi nasıl değiştirdi? Google'ın anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak oluşturduğu topluluk hareketliliği raporu, kısıtlamaların insan hareketliliği üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

    Google, nisan ayından bu yana düzenli olarak her ülkenin toplum hareketliliği raporlarını paylaşıyor. Bu raporların yayınlama amacı ise halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 pandemisine karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmelerine yardımcı olmak.

    Ayrıca Bkz. "Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor"

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    Haraketliliğimiz azaldı; market, eczane ve evlerde geçirilen süre arttı

    7 Aralık tarihli toplum hareketiliği raporu da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının insan hareketliliğini nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.

    Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi
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    Buna göre 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki insan hareketliliğinde;

    • Alışveriş & eğlence merkezlerinde %37,
    • Kamuya açık alanlarda %12,
    • Toplu taşıma araç ve istasyonlarında %25,
    • İş yerlerinde %25 oranında düşüş

    yaşanırken market ve eczanelerde %11, konutlarda ise %9 oranında yoğunluk artışı gerçekleşti.

    Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi
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    Paylaşılan veriler; ilk kez 21 Kasım Cumartesi günü uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte insan hareketliliğinde azalışın başladığını, 1 Aralık itibariyle daha geniş kapsamlı kısıtlama tedbirlerinin hayata geçirilmesiyle de özellikle geçtiğimiz hafta sonu (5-6 Aralık) hareketliliğin çok daha azaldığını gözler önüne seriyor.

    Google'ın toplum hareketliliği raporu, iller bazında da insan hareketliliği değişimini ortaya koyuyor. Buna göre 3 büyük ilde 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasındaki insan hareketliği değişimi şu şekilde:

    İller Alışveriş & Eğlence Market & Eczane Kamuya Açık Alanlar Toplu Taşıma İş Yerleri Konutlar
    İstanbul -%41 +%6 -%5 -%22 -%25 +%10
    Ankara -%38 +%4 -%15 -%25 -%28 +%10
    İzmir -%44 +%6 -%32 -%42 -%27 +%10


    https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-12-07_TR_Mobility_Report_tr.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ***Leopard*** 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen EdnanBey
    Cozumu basit olan birsey hakkinda niye konussun ki insanlar?

    Cihazinda gerekli ayarlari kapat ( Google konum gecmisi , GPS kapali olsa dahi etraftaki wifi aglari konum amaciyla taramasi , GPS i kapali tutmak )

    Herseyi acik tutup herseye next next diyen insanlar varken Google da bu verileri rahatlikla ve legal bir sekilde topluyor
    Cozumu basit olan birsey hakkinda niye konussun ki insanlar? Cihazinda gerekli ayarlari kapat ( Google konum gecmisi , GPS kapali olsa dahi etraftaki wif...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Vanished Man 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu konum kapatma meselesi palavra gibi geliyor. Bunlar mutlaka izliyordur. Bizi de öyle çalışmayan bir düğme koymuşlar gibi geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamlar zaten her şeyi gözetliyor, çip mip komplolarını bırakın yani ne çipi yahu, gidin aşınızı olun.

    Düşünsene aşı olmuyorsun, yakininin da olmasini engelliyorsun ve Covid'e yakalanıp, o büyüğüne bulaştiriyorsun, senin yüzünden o büyüğün ölüyor.

    Vicdan azabı duymaz misin?

    Covid'den ölecegime veya birine vesile olacagıma , aşıyı olurum varsın o bana dokunsun en azından vicdanım rahat olur.

    Kaldı ki ben Çin aşısının güvenilir olduğunu düşünüyorum, neticede adamlar çok tecrübeli ve bir sürü ülkede aşıyı deniyorlar.Sirf Çin kac nikyar nüfusu var orada deneniyordur zaten cayır cayır adamlarda Covid kalmadi
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    nucro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İsveç yasaklar yapmadı ve cezasını çekiyor!



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    DH Specialist (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nucro
    Aptal İsveçliler, duyduğuma göre nüfusun %50’si yok olmuş. Oysa tek yapmaları gereken şey zorla eve tıkılmaktı
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    recplayer 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evde sıkılan insanlar marketlere doluşuyor, sonuç olarak buralarda yayılmaya devam ediyor yine
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    firmadan bagimsiz tum firmalarin son kullanici ile ilgili her turlu datayi toplamak istecekleri bir gercek, sonucda bu datayi paraya cevirme imkani doguyor gerekli analizler ve is gelistirme cozumleri sonrasinda. hani burda tum ozellikleri kapat herseye hayir de falan gibi seylerden bahsediyoruz ama, bu adamlar gecmiste 'veri sizintisi olmus aslinda o ozellik kapanmamismis' vb gibi hani ' valla masumuz kaza olmus' gibi savunmalar yapip para cezalari odeyip gunun sonunda istediklerini zaten almis oluyorlar. ozetle baskasinin teknolojisini kullaniyorsan oyunun kurallarinida baskasi koyar.....
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    avmevsimizamanı (sanane ulan sanane) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "hey google donumun rengi nedir" diye sorsan bilir yani o derece.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    geng (x y) 6 gün ( Mesaj Silindi ) avmevsimizamanı


    Bilme aşamasından müdahale aşamasına geçilmeye çalışılıyor. Hes Kodu, Sokağa Çıkma Kısıtlamaları, Seyahat Özgürlüğünün Sınırlanması, Aşı Kodu Resmi Kurumlara girişlerde sınırlamalar, vs vs.

    Bilme aşamasından müdahale aşamasına geçiliyor, sorun bu, aşı vs. değil.
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    lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç iyiye gitmiyor durum, devletlerin böyle şeylere izin vermemesi lazım artık. Ip'lerin anonim kalması gerekiyor.
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    Vanished Man 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu konum kapatma meselesi palavra gibi geliyor. Bunlar mutlaka izliyordur. Bizi de öyle çalışmayan bir düğme koymuşlar gibi geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Some guy 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Vanished Man
    Evet bu çok basit. Buna benzer bir şeyi ubuntu yapmıştı.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bunlar evde ne yaptığımızın listesini de çıkarırsa şaşırmam
    Yanıtla +1
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    CeyKalDa 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    batman the dark knight filminde hollywood cepten nasıl izlendiğimizi açıklamıştı zaten

    ayar açıp kapatmak la ilgili birşey değil
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) CeyKalDa
    Batman'in de gerçek olduğunu o film ile anlatmışlardi hatta
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    EdnanBey (Asrak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Google'ın böyle hakkımızda her veriyi edinmesinden bahsetmeyecek miyiz
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    ***Leopard*** 1 hf. ( Mesaj Silindi ) EdnanBey
    Cozumu basit olan birsey hakkinda niye konussun ki insanlar?

    Cihazinda gerekli ayarlari kapat ( Google konum gecmisi , GPS kapali olsa dahi etraftaki wifi aglari konum amaciyla taramasi , GPS i kapali tutmak )

    Herseyi acik tutup herseye next next diyen insanlar varken Google da bu verileri rahatlikla ve legal bir sekilde topluyor
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    kangaetemo 1 hf. ( Mesaj Silindi ) EdnanBey
    izin verirsen kullanır, adamlar zorla kullanmıyor ya
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) EdnanBey
    sıradan kullanıcı için bir anlam ifade etmez google sanki sana suikast mi düzenleyecek nerdesin seni mi takip ediyor


    ha sen bürokratsındır, büyükelçisindir, mit elemanısındır vs... o zaman kapat yani kim ne yapsın sıradan vatandaşın konumunu
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