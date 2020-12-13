Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi

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Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte tekrardan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Peki bu kısıtlamalar hareketliliğimizi nasıl değiştirdi? Google'ın anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak oluşturduğu topluluk hareketliliği raporu, kısıtlamaların insan hareketliliği üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Google, nisan ayından bu yana düzenli olarak her ülkenin toplum hareketliliği raporlarını paylaşıyor. Bu raporların yayınlama amacı ise halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 pandemisine karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmelerine yardımcı olmak.

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7 Aralık tarihli toplum hareketiliği raporu da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının insan hareketliliğini nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.

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Buna göre 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki insan hareketliliğinde;

Alışveriş & eğlence merkezlerinde %37 ,

, Kamuya açık alanlarda %12 ,

, Toplu taşıma araç ve istasyonlarında %25 ,

, İş yerlerinde %25 oranında düşüş

yaşanırken market ve eczanelerde %11, konutlarda ise %9 oranında yoğunluk artışı gerçekleşti.

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Paylaşılan veriler; ilk kez 21 Kasım Cumartesi günü uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte insan hareketliliğinde azalışın başladığını, 1 Aralık itibariyle daha geniş kapsamlı kısıtlama tedbirlerinin hayata geçirilmesiyle de özellikle geçtiğimiz hafta sonu (5-6 Aralık) hareketliliğin çok daha azaldığını gözler önüne seriyor.

Google'ın toplum hareketliliği raporu, iller bazında da insan hareketliliği değişimini ortaya koyuyor. Buna göre 3 büyük ilde 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasındaki insan hareketliği değişimi şu şekilde:

İller Alışveriş & Eğlence Market & Eczane Kamuya Açık Alanlar Toplu Taşıma İş Yerleri Konutlar İstanbul -%41 +%6 -%5 -%22 -%25 +%10 Ankara -%38 +%4 -%15 -%25 -%28 +%10 İzmir -%44 +%6 -%32 -%42 -%27 +%10

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-12-07_TR_Mobility_Report_tr.pdf

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