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    Solana rüyası bitti mi? Projeler bir bir kaçıyor

    Geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi sürecinde FTX patronu Sam Bankman-Fried tarafından agresif bir şekilde desteklenen Solana platformunun düşüşü de hızlı oldu. 
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    Solana
    FTX borsasının ardında milyarlarca dolarlık borç bırakarak batması, finansman sağladığı projelerin de birer birer batmasına sebep oldu. Bir dönemin popüler projesi Solana dibe vurdu.

    Solana fiyatı neden düştü?

    Hızlı ve düşük ücretli transferler ile Ethereum katili olarak adını duyuran Solana blok zinciri, FTX patronu Sam Bankman-Fried’in büyük desteğini aldı. Önemli finansmanlar elde eden Solana üzerinde ses getiren projeler birer birer kendisini göstermeye başladı. Yine Serum DeFi platformu SBF tarafından kullanıma sunuldu.

    Ne var ki FTX ile ilişkili insanların sahip olması büyük kâbusu da beraberinde getirdi. FTX borsasının problem yaşaması ile birlikte bu insanlar ellerindeki SOL varlıklarını adeta piyasaya boca etti. FTX batınca da Solana’nın kolu kanadı kırılmış oldu zira borsada 50 milyon adet kilitli SOL varlığından geriye sadece 1 milyon dolarlık varlık kaldı.

    Bir dönem 260$ seviyesini zorlayan ve Ethereum fiyatını geçeceği iddia edilen SOL fiyatı bugün 9$ seviyesine kadar düşmüş durumda. Solana’nın en popüler iki NFT projesi DeGods ve Y00ts farklı blok zincirlerine geçme kararı aldı. Ayrıca zincirde çıkmaya hazırlanan pek çok proje de iptal edildi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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