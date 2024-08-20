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    Anlık Bildirim

    Sk Hynix, SSD üretimini artıracak ancak yapay zeka için

    Yapay zeka veri merkezleri ve sunucularında bu iş yükleri için uygun olan SSD’ler büyük talep görüyor. Bu ürünlere olan talep nedeniyle fiyatlar ciddi oranda artarken Sk Hynix de üretimi artırıyor.
    Sk Hynix, SSD üretimini artıracak ancak yapay zeka için Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka veri merkezleri ve sunucularındaki iş yükleriyle uyumlu olan SSD’ler sektör genelinde büyük talep çekiyor. Bu yüksek talep nedeniyle kurumsal SSD fiyatlarının yüzde 80 dolaylarında arttığı belirtiliyor. Bu bağlamda Sk Hynix ve iştiraki Solidigm, talebin hızla yükselmesi nedeniyle SSD üretimini artıracak.

    Sk Hynix, SSD’de gaza basıyor

    HBM bellek yongası talebiyle başlayan yapay zeka patlaması bir süredir devam ediyor ve şimdi kurumsal SSD pazarını da yukarı doğru itiyor. Bu esasında beklenen bir durumda. Zira yapay zeka sunucularında depolanan veri hacmi katlanarak artıyor ve şirketler yüksek kapasiteli SSD'leri güvence altına almak için çabalıyor. Hatta öyle ki, bazı firmalar gerekli arzı sağlamak için ortalamanın üzerinde fiyatlar ödüyor.

    SK hynix ve Solidigm, kurumsal kullanım için özel olarak tasarlanmış bir hücreye 4 bit yazılmasını ifade eden QLC NAND bellek teknolojisini kullanan yüksek kapasiteli SSD'lerin üretimini artırmaya öncelik verecek. Bunun için SK hynix, Güney Kore'deki M15 üretim tesisinde yonga plakası girdisini kademeli olarak artırıyor ve 2025 yılı başına kadar aylık yonga plakası üretimini yaklaşık yüzde 10 oranında yükseltmeyi hedefliyor. Bu arada Solidigm, SSD'lere olan talepteki ani artış ile 2024 yılının 2. çeyreğinde kâr elde etti ve 2025 yılının başlarında üretimini yaklaşık yüzde 5 oranında artırmayı planlıyor.

    QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler, birim alan başına daha fazla bilginin depolanmasını sağlıyor. Bunun yanında güç tüketimini azaltıyor ve daha yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor. Bu da QLC'yi ultra yüksek kapasiteli kurumsal sınıf SSD'ler için en ideal seçenek haline getiriyor.

    QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler üreten sadece iki şirket bulunuyor; Solidigm ve Samsung. Solidigm 60TB QLC kurumsal SSD ile pazar lideri olsa da Samsung, kısa bir süre önce kendi 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü. Önümüzdeki yıl ise 120 TB ve üstü kapasiteleri göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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