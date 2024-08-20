Sk Hynix, SSD üretimini artıracak ancak yapay zeka için

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka veri merkezleri ve sunucularındaki iş yükleriyle uyumlu olan SSD’ler sektör genelinde büyük talep çekiyor. Bu yüksek talep nedeniyle kurumsal SSD fiyatlarının yüzde 80 dolaylarında arttığı belirtiliyor. Bu bağlamda Sk Hynix ve iştiraki Solidigm, talebin hızla yükselmesi nedeniyle SSD üretimini artıracak.

Sk Hynix, SSD’de gaza basıyor

HBM bellek yongası talebiyle başlayan yapay zeka patlaması bir süredir devam ediyor ve şimdi kurumsal SSD pazarını da yukarı doğru itiyor. Bu esasında beklenen bir durumda. Zira yapay zeka sunucularında depolanan veri hacmi katlanarak artıyor ve şirketler yüksek kapasiteli SSD'leri güvence altına almak için çabalıyor. Hatta öyle ki, bazı firmalar gerekli arzı sağlamak için ortalamanın üzerinde fiyatlar ödüyor.

SK hynix ve Solidigm, kurumsal kullanım için özel olarak tasarlanmış bir hücreye 4 bit yazılmasını ifade eden QLC NAND bellek teknolojisini kullanan yüksek kapasiteli SSD'lerin üretimini artırmaya öncelik verecek. Bunun için SK hynix, Güney Kore'deki M15 üretim tesisinde yonga plakası girdisini kademeli olarak artırıyor ve 2025 yılı başına kadar aylık yonga plakası üretimini yaklaşık yüzde 10 oranında yükseltmeyi hedefliyor. Bu arada Solidigm, SSD'lere olan talepteki ani artış ile 2024 yılının 2. çeyreğinde kâr elde etti ve 2025 yılının başlarında üretimini yaklaşık yüzde 5 oranında artırmayı planlıyor.

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QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler, birim alan başına daha fazla bilginin depolanmasını sağlıyor. Bunun yanında güç tüketimini azaltıyor ve daha yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor. Bu da QLC'yi ultra yüksek kapasiteli kurumsal sınıf SSD'ler için en ideal seçenek haline getiriyor.

QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler üreten sadece iki şirket bulunuyor; Solidigm ve Samsung. Solidigm 60TB QLC kurumsal SSD ile pazar lideri olsa da Samsung, kısa bir süre önce kendi 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü. Önümüzdeki yıl ise 120 TB ve üstü kapasiteleri göreceğiz.

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Sk Hynix, SSD üretimini artıracak ancak yapay zeka için