Sk Hynix, SSD üretimini artıracak ancak yapay zeka için

Sk Hynix, SSD’de gaza basıyor
HBM bellek yongası talebiyle başlayan yapay zeka patlaması bir süredir devam ediyor ve şimdi kurumsal SSD pazarını da yukarı doğru itiyor. Bu esasında beklenen bir durumda. Zira yapay zeka sunucularında depolanan veri hacmi katlanarak artıyor ve şirketler yüksek kapasiteli SSD'leri güvence altına almak için çabalıyor. Hatta öyle ki, bazı firmalar gerekli arzı sağlamak için ortalamanın üzerinde fiyatlar ödüyor.
SK hynix ve Solidigm, kurumsal kullanım için özel olarak tasarlanmış bir hücreye 4 bit yazılmasını ifade eden QLC NAND bellek teknolojisini kullanan yüksek kapasiteli SSD'lerin üretimini artırmaya öncelik verecek. Bunun için SK hynix, Güney Kore'deki M15 üretim tesisinde yonga plakası girdisini kademeli olarak artırıyor ve 2025 yılı başına kadar aylık yonga plakası üretimini yaklaşık yüzde 10 oranında yükseltmeyi hedefliyor. Bu arada Solidigm, SSD'lere olan talepteki ani artış ile 2024 yılının 2. çeyreğinde kâr elde etti ve 2025 yılının başlarında üretimini yaklaşık yüzde 5 oranında artırmayı planlıyor.
QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler, birim alan başına daha fazla bilginin depolanmasını sağlıyor. Bunun yanında güç tüketimini azaltıyor ve daha yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor. Bu da QLC'yi ultra yüksek kapasiteli kurumsal sınıf SSD'ler için en ideal seçenek haline getiriyor.
QLC tabanlı yüksek kapasiteli SSD'ler üreten sadece iki şirket bulunuyor; Solidigm ve Samsung. Solidigm 60TB QLC kurumsal SSD ile pazar lideri olsa da Samsung, kısa bir süre önce kendi 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü. Önümüzdeki yıl ise 120 TB ve üstü kapasiteleri göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.