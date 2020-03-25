Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi

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Koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerin arzı arttı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile İthalat Rejimi’nde bazı düzenlemeler yapıldı ve bu ürünlerin gümrük vergisi kaldırıldı.

Bu kapsamda kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil allkol ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

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Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi sıfırlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hızlı tanı kitinden sonraki en kritik ürünlerden olan solunum cihazları için de düzenleme yapıldı. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

İlgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf

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