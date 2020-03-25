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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi

    Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyacın arttığı solunum cihazı, tıbbi maske ve etil alkolün gümrük vergisinde düzenleme yapıldı. İthalat Rejimi kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerin arzı arttı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile İthalat Rejimi’nde bazı düzenlemeler yapıldı ve bu ürünlerin gümrük vergisi kaldırıldı.

    Bu kapsamda kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil allkol ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

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    Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi sıfırlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hızlı tanı kitinden sonraki en kritik ürünlerden olan solunum cihazları için de düzenleme yapıldı. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

    İlgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf

    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf

    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MS4343 5 sa. en beğenilen
    Etil Alkolün falan İthalat vergisi sıfırlanacağına, eskiden olduğu gibi kendi fabrikalarımızda, kendimiz üretsek keşke...
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 sa.
    Fırsatçılar aynı fiyattan satmaya devam eder artık
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 3 sa.
    Etil alkol nasil uretiliyor ulkede uretilemez mi
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    DEMİRCİEFE (Onur demir) 3 sa.
    kdv indiriminin son tüketiciye hiç bir faydası olmaz.indirilen kdv miktarı her zaman satıcının cebine girmişitir.
    kdv indirimi zengini daha zengin,stokçuyu daha stokçu yapar.
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 4 sa.
    Bunun üretimi basit birşey. Çin'den makineyi ekipmanı getir burda üretilsin, virüs hastalığı bittikten sonra da lazım zaten, tesis yine çalışır. Devleti yönetenler kolaya, sıcak paraya alışmış, icraat yapmak yerine vergi arttırarak geliri arttırıyorlar. Bu düzen patlar bir gün
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    MS4343 5 sa. en beğenilen
    Etil Alkolün falan İthalat vergisi sıfırlanacağına, eskiden olduğu gibi kendi fabrikalarımızda, kendimiz üretsek keşke...
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    IbrahimAkca 5 sa.
    Hala laf edenler var... Vallahi billahi devlet size ne kadar eziyet etse az da şükredin halkı düşünen bir lideriniz var. Buna dua edin.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Askaparta 5 sa. Turk.Navy
    Ne yazık ki öyle olur, denetim lazım.
    Yanıtla +1
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 sa.
    Fırsatçılar aynı fiyattan satmaya devam eder artık
    1 Yanıt Yanıtla +9
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