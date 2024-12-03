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    Ticaret Bakanı Bolat’tan ek gümrük vergisi açıklaması: “Anlayış bekliyoruz”

    Yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararına değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz." dedi.

    Ticaret Bakanı Bolat, ek gümrük vergisi için açıklama yaptı Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte yurt dışından ürün satın almak Türkiye’deki tüketiciler için adeta bir eziyet haline geldi. Son düzenleme ile artık kargo bedelinin de hesaba katılması gerekirken konu hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarda bulundu. Bolat, “Anlayış bekliyoruz” dedi.

    "Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz."

    NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, yurt dışı alışverişle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin "haksız ticaretten" zarar görmemesi için devreye alındığını söyledi ve "Tüketiciden anlayış bekliyoruz." dedi.

    Bolat, ek gümrük vergisi kararına ilişkin: “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük. Kargoyu fiyattan çıkararak fiyatı düşük gösterip kargoyu yüksek göstermek suretiyle bu ilave vergiden kaçınma teşebbüsünü görünce geçe hafta yürürlüğe giren bir kara ile de kargo ücretinin de fiyata dahil olduğu mekanizmayı devreye aldık.” ifadelerini kullandı.

    Yurt dışı alışveriş limiti 2009 yılında 1.500 euro seviyesindeyken 2022 yılında 150 euroya ver Ağustos 2024’te de 30 euroya düşürüldü. Geçtiğimiz hafta ise 30 euroya kargo ücreti de dahil edildi. Bakan Bolat, amaçlarının yerli üreticiyi korumak olduğunu söylüyor ancak tüketicinin nasıl korunacağı ise bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

    E-Ticarete temsilcilik şartı

    Bakan Bolat, dijital hizmetlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldığını ve yabancı şirketlerin Nisan 2025’e kadar Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı. Amazon ve Temu gibi büyük şirketlerin yöneticileriyle kısa bir süre önce bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, “Eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye’de faaliyet gösteremezler, bu kadar net. Hepsi temsilcilik açıyor.” dedi.

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    Türkiye Haberleri, ticaret bakanlığı ve
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