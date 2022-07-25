Son Windows 11 güncellemesi, Başlat menüsünü işlevsiz kılıyor

Microsoft, kısa bir süre önce Windows 11 cihazları için toplu güncelleştirme yayınladı. En son güncelleştirmeyi alan bilgisayarlarda Başlat menüsü işlevsiz hale geldi.

Windows 11 artık kurulum sırasında güncellenebilecek 2 gün önce eklendi

Microsoft: Az sayıda kullanıcı etkilendi

Microsoft, kısa süre önce yayınladığı Windows 11 toplu güncelleştirmenin Başlat menüsünü bozduğunu doğruladı. KB5014668 güncellemesi yüklendikten sonra -Microsoft’a göre az sayıda bilgisayarda- Başlat menüsü hiçbir şekilde açılmıyor.

Şirket, KB5014668 veya sonraki güncelleştirmeleri yükleyen Windows 11 kullanıcılarından çok azının Başlat menüsünü açmakta sorun yaşadığını söylüyor. Etkilenen cihazlar Başlat düğmesi tamamen işlevsiz; tıklanmıyor, seçilmiyor, klavyeden Windows tuşuna basıldığında hiç tepki vermiyor.

Düzeltme yayınlandı

Microsoft, Bilinen Sorunları Geri Alma (Known Issue Rollback) düzeltmesi ile sorunu çözdüğünü ve cihazı yeniden başlatmanın geçici çözümün daha hızlı uygulamasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Kurumsal olarak yönetilen cihazlarda sorunun Grup İlkesi’nin yüklenip yapılandırılarak sorunun çözüleceği belirtildi.

Yeni güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Bir sonraki Windows 11 toplu güncelleştirmenin Ağustos ayında yayınlanması planlanıyor. Yeni güncellemenin işletim sistemindeki güvenlik sorunlarını girmeye yönelik olacağı tahmin ediliyor.

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