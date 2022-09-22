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Yazılım devi Microsoft, Windows 11'e yönelik ilk büyük güncellemeyi kısa bir süre önce yayınlamıştı. Windows 11 22H2'nin duyurusu sırasında şirket yöneticilerinin katıldığı bir Soru-Cevap oturumu düzenledi. Basın mensupları Windows Pazarlama Genel Müdürü Aaron Woodman'a ortalıkta dolaşan Windows 12 söylentileri soruldu.

Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler 1 gün önce eklendi

Deneyimli yönetici yeni işletim sisteminden haberdar olmadığını ve şu anda Windows 11 için yıllık özellik güncellemeleri sunmaya odaklandıklarını belirtti. Aaron Woodman bu kaçamak yanıtı ile bir sonraki işletim sisteminin sistemin Windows 12 olacağı yönündeki söylentileri ne doğrulamış ne de yalanlamış oldu.

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Next Valley sızıntıları

Bununla birlikte daha önceki sızıntıların aksini gösterdiğini hatırlatalım. Microsoft'un Next Valley kod adlı Windows 12'nin erken geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. Bildiğiniz üzere Windows 11'in kod adı Sun Valley'di. Ek olarak yeni işletim sisteminin çıkış tarihine yönelik bazı tahminler de var.

Bildiğiniz üzere Microsoft işletim sistemleri için üç yıllık bir güncelleme döngüsüne geçme kararı almıştı. Bu da ana Windows sürümlerinin her üç yılda bir yayınlanması demek. Buna dayanarak Windows 12'nin 2024'ten daha erken bir tarihte gelmeyeceği belirtiliyor. Yani 2024 yılı 11'inci sürüm için üç yıllık döngünün sonu olacak.

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Microsoft, Windows 12 söylentileri hakkında konuştu