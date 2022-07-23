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    Windows 11 artık kurulum sırasında güncellenebilecek

    Microsoft'un yayınladığı KB5015882 güncellemesiyle birlikte artık Windows 11 işletim sistemini henüz kurulum aşamasındayken güncelleme şansına sahip olacaksınız.
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    Windows 11 artık kurulum sırasında güncellenebilecek
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    Microsoft, tüm kullanıcılar için 22000.829 (KB5015882) yapı numarasına sahip isteğe bağlı bir Windows 11 toplu güncelleştirmesi yayımladı. Bir dizi düzeltme ve özellik içeriyor, ancak ana yenilik, sistemi ilk kurulum aşamasındayken güncelleme yeteneği.

    Windows 11'in yeni sürümü, güncellemeleri doğrudan sistem hazırlığı (OOBE) sırasında yüklemenize olanak tanıyor. Bu nedenle, yeni bir cihazın ilk kurulumu sırasında veya işletim sisteminin tamamen yeniden yüklenmesi sırasında, varsa ve bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılıyorsa güncellemeleri yüklemeyi kabul edebilirsiniz. Bu sayede, en güncel yapıya kavuşabilecek ve uzun bir Windows güncelleme sürecinden geçmek zorunda kalmayacaksınız.

    Windows 11 artık kurulum sırasında güncellenebilecek
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    Yeni güncelleme birçok hatayı da ortadan kaldırıyor

    Güncelleme ayrıca bir dizi yeni özellik içeriyor. Bunlar arasında, odak modu açıkken bile önemli bildirimleri alma yeteneği var. Ayrıca klavyedeki oynat ve duraklat düğmelerini kullanırken ve harici bir monitörde Başlat menüsünü açarken Dosya Gezgini'nin donmasıyla ilgili sorunlar düzeltildi.

    Güncellemeyi henüz Windows Update aracılığıyla mevcut değilse, Microsoft  web sitesinden manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz .

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