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Microsoft, tüm kullanıcılar için 22000.829 (KB5015882) yapı numarasına sahip isteğe bağlı bir Windows 11 toplu güncelleştirmesi yayımladı. Bir dizi düzeltme ve özellik içeriyor, ancak ana yenilik, sistemi ilk kurulum aşamasındayken güncelleme yeteneği.

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Windows 11'in yeni sürümü, güncellemeleri doğrudan sistem hazırlığı (OOBE) sırasında yüklemenize olanak tanıyor. Bu nedenle, yeni bir cihazın ilk kurulumu sırasında veya işletim sisteminin tamamen yeniden yüklenmesi sırasında, varsa ve bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılıyorsa güncellemeleri yüklemeyi kabul edebilirsiniz. Bu sayede, en güncel yapıya kavuşabilecek ve uzun bir Windows güncelleme sürecinden geçmek zorunda kalmayacaksınız.

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Yeni güncelleme birçok hatayı da ortadan kaldırıyor

Güncelleme ayrıca bir dizi yeni özellik içeriyor. Bunlar arasında, odak modu açıkken bile önemli bildirimleri alma yeteneği var. Ayrıca klavyedeki oynat ve duraklat düğmelerini kullanırken ve harici bir monitörde Başlat menüsünü açarken Dosya Gezgini'nin donmasıyla ilgili sorunlar düzeltildi.

Güncellemeyi henüz Windows Update aracılığıyla mevcut değilse, Microsoft web sitesinden manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz .

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Windows 11 artık kurulum sırasında güncellenebilecek