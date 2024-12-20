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    Anlık Bildirim

    Sonic 4 geliyor; Çıkış tarihi belli oldu

    Sonic the Hedgehog 3'ün de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanması dördüncü filmin önünü açtı. Hazırlıklarına başlanan Sonic 4'ün çıkış tarihi daha şimdiden belli oldu.
    Sonic 4 için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    SEGA'nın aynı adlı video oyun serisinden sinemaya uyarlanan Sonic the Hedgehog, her yaştan izleyicinin, ama özellikle de çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Bu da gişe başarısını beraberinde getirdi. Devam filmleri de büyük ilgi gören Sonic serisi, bu yıl üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta gösterime giren Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3), tüm dünyada ilgiyle karşılandı. ABD'de bu hafta gösterime girecek olan filmi Mufasa: The Lion King'i geride bırakarak gişede zirveyi alması bekleniyor.

    Üçüncü Sonic filminin de gişeye izleyici çekmesi, bu serinin geleceğini garantilemiş oldu. Nitekim Sonic 4 için daha şimdiden hazırlıklara başlandı.

    Sonic 4'ün 2027'de Çıkması Bekleniyor

    Paramount, Sonic 4 için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklamadı ama gelen bilgiler filmin 2027'nin yaz aylarında vizyona gireceğini gösteriyor.

    Bugüne kadar iki Sonic the Hedgehog filmi toplamda 725.2 milyon dolar hasılat yaptı. Ayrıca ev sinemasındaki satın almalardan ve kiralamalardan da 180 milyon dolar topladı. Diğer yandan Sonic'in spin-off dizisi Knuckles da Paramount+'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Şimdi üçüncü filmin de ilk hafta sonunda 55-60 milyon dolar arası bir rakamla açılış yapması bekleniyor.

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