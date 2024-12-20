Sonic 4 geliyor; Çıkış tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör SEGA'nın aynı adlı video oyun serisinden sinemaya uyarlanan Sonic the Hedgehog, her yaştan izleyicinin, ama özellikle de çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Bu da gişe başarısını beraberinde getirdi. Devam filmleri de büyük ilgi gören Sonic serisi, bu yıl üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta gösterime giren Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3), tüm dünyada ilgiyle karşılandı. ABD'de bu hafta gösterime girecek olan filmi Mufasa: The Lion King'i geride bırakarak gişede zirveyi alması bekleniyor.

Üçüncü Sonic filminin de gişeye izleyici çekmesi, bu serinin geleceğini garantilemiş oldu. Nitekim Sonic 4 için daha şimdiden hazırlıklara başlandı.

Sinemada bu hafta: 20 Aralık 2024 14 sa. önce eklendi

Sonic 4'ün 2027'de Çıkması Bekleniyor

Paramount, Sonic 4 için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklamadı ama gelen bilgiler filmin 2027'nin yaz aylarında vizyona gireceğini gösteriyor.

Bugüne kadar iki Sonic the Hedgehog filmi toplamda 725.2 milyon dolar hasılat yaptı. Ayrıca ev sinemasındaki satın almalardan ve kiralamalardan da 180 milyon dolar topladı. Diğer yandan Sonic'in spin-off dizisi Knuckles da Paramount+'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Şimdi üçüncü filmin de ilk hafta sonunda 55-60 milyon dolar arası bir rakamla açılış yapması bekleniyor.

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