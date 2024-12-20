Sonic 4 geliyor; Çıkış tarihi belli oldu

Üçüncü Sonic filminin de gişeye izleyici çekmesi, bu serinin geleceğini garantilemiş oldu. Nitekim Sonic 4 için daha şimdiden hazırlıklara başlandı.
Sonic 4'ün 2027'de Çıkması Bekleniyor
Paramount, Sonic 4 için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklamadı ama gelen bilgiler filmin 2027'nin yaz aylarında vizyona gireceğini gösteriyor.
Bugüne kadar iki Sonic the Hedgehog filmi toplamda 725.2 milyon dolar hasılat yaptı. Ayrıca ev sinemasındaki satın almalardan ve kiralamalardan da 180 milyon dolar topladı. Diğer yandan Sonic'in spin-off dizisi Knuckles da Paramount+'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Şimdi üçüncü filmin de ilk hafta sonunda 55-60 milyon dolar arası bir rakamla açılış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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