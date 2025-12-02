Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sonic serisi genişliyor; Sonic 4'ün yanı sıra hazırlanan yeni film duyuruldu

    Gişede başarı yakalayan Sonic the Hedgehog serisi yan filmlerle bilrikte bir sinematik evrene dönüşüyor. Sonic 4'ten bir yıl sonra çıkacak yeni bir spin-off filmi geliyor.

    Sonic serisi genişliyor; Sonic 4'ün yanı sıra hazırlanan yeni film duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı oyunlardan uyarlanan Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonik) serisi, sinemada büyük başarı yakaladı. Gişede beklentilerin üzerinde bir performasn sergileyen Sonic serisi, bu yıl çıkan üçüncü filmiyle bu başarıyı daha da perçinledi. Hâl böyle olunca 4. film de kaçınılmaz oldu. Ancak Sonic serisine yönelik planlar bununla sınırlı değil. Çünkü şimdi 4. filmin yanı sıra Sonic evreninde geçen yeni bir film daha hazırlanıyor.

    2027'de Sonic 4, 2028'de ise Spin-off Filmi Vizyona Girecek

    Sonic evrenin yan filmler ve dizilerle (spin-off'larla) büyütmeyi hedefleyen Paramount, vizyon takvimine yeni bir Sonic projesi daha ekledi. Sonic filmleriyle aynı sinematik evrende geçecek bu spin-off filmi 22 Aralık 2028'de vizyona girecek. 

    Sonic evreninde ana karakterimiz dışında da sevilen pek çok karakter bulunuyor. 2028'de gösterime girecek bu spin-off filminin de bu karakterlerden birine odaklanacağı düşünülüyor. Bu karakterin hangisi olduğu netleşmiş değil ama daha önce gelen söylentilerde Shadow ön plana çıkıyordu.

    Vizyon takvimine eklenen bu yeni Sonic projesi ana seride bir değişikliğe sebep olmayacak. Sonic 4, daha önce duyurulduğu gibi 2027'nin Mart ayında sinemaseverlerle buluşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 4 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 4 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 4 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 4 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yola kasis yapmanın cezası hasta olmak için neler yapılmalı 9520 mesaj gitmiyor ips glow instagram bulunabilirlik kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15-FC0016NT
    HP Laptop 15-FC0016NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum