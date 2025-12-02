Sonic serisi genişliyor; Sonic 4'ün yanı sıra hazırlanan yeni film duyuruldu

2027'de Sonic 4, 2028'de ise Spin-off Filmi Vizyona Girecek
Sonic evrenin yan filmler ve dizilerle (spin-off'larla) büyütmeyi hedefleyen Paramount, vizyon takvimine yeni bir Sonic projesi daha ekledi. Sonic filmleriyle aynı sinematik evrende geçecek bu spin-off filmi 22 Aralık 2028'de vizyona girecek.
Sonic evreninde ana karakterimiz dışında da sevilen pek çok karakter bulunuyor. 2028'de gösterime girecek bu spin-off filminin de bu karakterlerden birine odaklanacağı düşünülüyor. Bu karakterin hangisi olduğu netleşmiş değil ama daha önce gelen söylentilerde Shadow ön plana çıkıyordu.
Vizyon takvimine eklenen bu yeni Sonic projesi ana seride bir değişikliğe sebep olmayacak. Sonic 4, daha önce duyurulduğu gibi 2027'nin Mart ayında sinemaseverlerle buluşacak.
