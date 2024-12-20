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    Sinemada bu hafta: Şımarık, Mufasa: Aslan Kral, Düzen (20 Aralık 2024)

    Sinemada bu hafta 9 yeni film gösterime girerken, dijital tarafında izleyicileri Bird ve The Six Triple Eight gibi filmler bekliyor. Bu hafta öde-izle servislerine de dikkat çekici filmler geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında 9 yeni film gösterime girecek. Bu haftanın öne çıkan yapımı ise yeni Aslan Kral filmi olacak. Mufasa: Aslan Kral adını taşıyan bu fotorealistik animasyon filmi, yılın son günlerinde gişeyi domine edebilir.

    İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

    1️⃣ Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)

    Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King) Tam Boyutta Gör
    Aslan Kral (The Lion King)'ın fotorealistik yeniden çevrimi, 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu ve oldukça başarılı oldu. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı. İşte o devam filmi olan Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.
    • Yönetmen: Barry Jenkins
    • Tür: Macera, Animasyon
    • Seslendirme:  Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Seth Rogen

    Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor. İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşıyor.

    2️⃣ Düzen (The Order)

    Düzen (The Order) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Jude Law'ın başronü üstlendiği Düzen (The Order), daha önce Macbeth ve Assassin's Creed gibi filmlere imza atan Justin Kurzel'in imzasını taşıyor.
    • Yönetmen: Justin Kurzel
    • Tür: Suç, Drama
    • Oyuncular: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Marc Maron

    Aksiyon türündeki film, ABD'nin kuzeyinde üst üste banka ve araç soygunlarının gerçekleştiği 1983 yılında geçiyor. Halkı paniğe sevk eden bu soygunları soruşturmak için görevlendirilen FBI ajanı (Law), bu soygunların bir teröristin grubunun işi olabileceğini fark ediyor. Düzen, bu yıl dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde genel olarak olumlu yorumlar aldı.

    3️⃣ Şımarık

    3️⃣ Şımarık Tam Boyutta Gör
    Bu hafta yerli film arayanlar için öne çıkan yapım Onur Ünlü imzalı Şımarık oluyor. Romantik komedi türündeki filmin başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen paylaşıyor.
    • Yönetmen: Onur Ünlü
    • Tür: Romantik komedi
    • Oyuncular: Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel

    Mete, zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Oğlunun durmak bilmeyen taşkınlıklarından yorulan ve buna bir son vermek isteyen babası, onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderilir ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır.

    4️⃣ On Saniye

    On Saniye Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek dikkat çekici bir diğer yerli yapım da On Saniye olacak. Bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'nde de gösterilen On Saniye, Ceylan Özgün Özçelik (Kaygı)'in imzasını taşıyor.
    • Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
    • Tür: Dram
    • Oyuncular: Bergüzar Korel, Bige Önal, Defne Burnaz

    Ülkenin en prestijli lisesi William College’ta sıradışı bir gün. Bir son sınıf öğrencisinin çektiği “kedi öldürme” videosu okuldan atılmasına neden olmuştur. Öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. İki kadın diyalog kurmaya çalıştıkça birbirini tüketir. Hayatlarındaki sırlar ortaya dökülür. Artık rehberlik odası bir satranç tahtası, Yasemin ve İpek de birkaç hamle ötesini görmek zorunda kalan satranç oyuncularıdır. İki “kutsal” figür, adım adım, geri dönüşü olmayan bir finale yaklaşır.

    5️⃣ Akıldan Kalbe

    Akıldan Kalbe Tam Boyutta Gör
    Kerem Alışık'ın başrolünü üstlendiği Akıldan Kalbe, küçük şeylerle yetinmenin ve ailenin önemini vurgulayan bir film.
    • Yönetmen: Özer Feyzioğlu
    • Tür: Aile, Dram
    • Oyuncular: Kerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler, Batuhan Bayar

    Film, yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.

    6️⃣ Aşkın Hükmü (El Hawa Sultan)

    Aşkın Hükmü (El Hawa Sultan) Tam Boyutta Gör
    Aşkın Hükmü, Mısır yapımı bir romantik komedi.
    • Yönetmen: Heba Yousry
    • Tür: Romantik komedi
    • Oyuncular: Menna Shalabi, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh

    Film, Sara ve Ali arasında ilkokul günlerine dayanan derin bir dostluk etrafında dönüyor.

    Sara ve Ali, yıllar geçtikçe ayrılmaz bir ikili haline gelirler ve günlük yaşamlarının her detayını paylaşırlar. Hayatları, buluşmalar, sohbetler ve ortak maceralardan oluşan bir rutin etrafında şekillenir. Her biri diğerinde ideal bir arkadaş ve sürekli bir yoldaş bulur. Ancak zaman geçtikçe, bazı şeyler değişmeye başlar ve Sara ile Ali'nin ilişkisi gelişmeye devam eder. 

    7️⃣ Oflu Hoca 4

    Oflu Hoca 4 Tam Boyutta Gör
    2014 yılında başlayan ve ilk üç filmiyle gişede kendi çapında başarı yakalayan Oflu Hoca serisi, bu hafta dördüncü filmiyle sinemalara dönüyor.
    • Yönetmen: Özgür Bakar
    • Tür: Komedi
    • Oyuncular: Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan

    Oflu Hoca 4, şifa bulmak için yoga kampına katılan Oflu Hoca'nın hikayesini konu ediyor. Psikolojik sıkıntılar yaşayan Oflu Hoca, şifa bulma umuduyla İstanbul'da bir yoga kampına katılır. Ancak katılıdığı kamptaki yoga gurularının dolandırıcı olduğunu düşünen Oflu Hoca, onların foyasını ortaya çıkarmak için bir maceraya atılır.

    8️⃣ Katliam Gecesi (Last Straw)

    Katliam Gecesi (Last Straw) Tam Boyutta Gör
    2023 yapımı korku-gerilim filmi Last Straw, ülkemizde bu hafta gösterime girecek.
    • Yönetmen: Alan Scott Neal
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Oyuncular: Jessica Belkin, Taylor Kowalski, Jeremy Sisto

    Yol kenarındaki tozlu bir lokantada geçen bir geceyi konu alan Last Straw, geç vardiyada tek başına çalışan genç garson Nancy'ye odaklanıyor. Bir dizi kaotik olay kontrolden çıkarken Nancy, bir grup maskeli saldırgan tarafından terörize edildiğinde kendini yaşam mücadelesinin içinde bulur. Kimse göründüğü kişi değildir ve gidecek hiçbir yeri olmadığından bu gece hayatta kalabilmek için elinden geleni yapmak zorundadır.

    9️⃣ Gen 2

    Gen 2 Tam Boyutta Gör
    Gen 2, Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği 2006 yapımı Korku filmi Gen'in devam filmi. Ancak Şahan Gökbakar da ilk filmi yöneten kardeşi Togan Gökbakar da bu kez projede yer almıyor.
    • Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Oyuncular:  Banu Ağaoğlu, Şeyda Aksoy, Erdal Ayna, Tuğçe Demir

    2006’da vizyona giren ve 173 bin kişi tarafından seyredilen unutulmaz korku filmi Gen 18 yıl aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Vahşi, psikopat bir katilin elinden nasıl kurtulabilirsiniz?

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital tarafında da yeni filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Netflix'te bu hafta The Six Triple Eight izleyici ile buluşurken, Oscar ödüllü yönetmen Andrea Arnold'ın yeni filmi Bird MUBI'ye gelecek.

     1️⃣ Kuş (Bird)

    Bird Tam Boyutta Gör
    The Fish Tank ve American Honey gibi filmlerle tanınan Oscarlı sinemacı Andrea Arnold'ın son filmi Bird, bu hafta MUBI'ye geliyor. Dünya prömiyerini Cannes'da yapan film daha sonra Filmekimi'nde de gösterilmişti.
    • Yönetmen
    • Oyuncular
    • Tür
    • Yayın Tarihi: 23 Aralık
    • Platform: MUBI

    12 yaşındaki Bailey, bekar babası Bug ve ağabeyi Hunter ile Kent’in kuzeyindeki bir işgal evinde yaşar. Bug’ın çocuklarına ayıracak pek vakti yoktur, bu yüzden ergenliğe girmek üzere olan Bailey de arzuladığı ilgi ve heyecanı başka yerlerde arar.

     2️⃣ 6888. Tabur (The Six Triple Eight)

    The Six Triple Eight Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan The Six Triple Eight, pek bilinmeyen tarihi bir olayı ekrana taşıyacak.
    • Yönetmen: Tyler Perry
    • Oyuncular: Kerry Washington, Ebony Obsidian, Milauna Jackson
    • Tür: Tarihi drama
    • Yayın Tarihi: 20 Aralık
    • Platform: Netflix

    Gerçek bir öyküden esinlenen, Tyler Perry imzalı bu dramada, ABD Kadın Kolordusu'nun siyahi kadınlardan oluşan tek taburu, II. Dünya Savaşı'nda denizaşırı imkânsız bir göreve çıkar.

    3️⃣ Ferry 2

    Ferry 2 Tam Boyutta Gör
    Belçika-Hollanda ortak yapımı suç filmi Ferry'nin üç yıl sonra gelen devam filmi, yine Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    • Yönetmen: Wannes Destoop
    • Oyuncular: Frank Lammers, Aiko Beemsterboer, Huub Stapel
    • Tür: Suç, Aksiyon
    • Yayın Tarihi: 20 Aralık
    • Platform: Netflix

    Uyuşturucu imparatorluğunu kaybeden Ferry Bouman, Brabant'ın yeraltı dünyasından uzakta huzura kavuşmuştur. Ta ki geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalana kadar.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

    1️⃣ Gladiator 2

    Gladiator 2 Tam Boyutta Gör
    15 Kasım'da vizyona giren Gladiator 2, sinemalardaki yolculuğunu tamamlamasının ardından dijitale geliyor. Film bu haftadan itibaren VOD servislerinden satın alınabilecek veya kiralanabilecek.
    • Yönetmen: Ridley Scott
    • Oyuncular: Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen
    • Tür: Aksiyon, Tarihi drama
    • Yayın Tarihi: 24 Aralık

    Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Afrika'da yetişen Lucius'u Roma'da zorlu bir mücadele bekliyor.

    2️⃣ Y2K

    Y2K Tam Boyutta Gör
    Korku ve komedi türlerini harmanlayan gençlik filmi Y2K, ABD'de 6 Aralık'ta gösterilmişti. Ülkemizde gösterime girmeyen film, şimdi dijitalde izleyici ile buluşacak.
    • Yönetmen: Kyle Mooney
    • Oyuncular
    • Tür: Gençlik film, Korku, Komedi
    • Yayın Tarihi:

    1999'un yılbaşı gecesinde iki lise öğrencisi yeni milenyumdan önceki son büyük kutlamaya katılmaya karar verirler. Ne var ki saatler gece yarısını gösterdiğinde gece hayal edebileceklerinden çok daha çılgın bir hal alır.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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