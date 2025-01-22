Yeni Star Wars filmi için Ryan Gosling ile görüşülüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ardından bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek The Mandalorian & Grogu filmiyle yedi yıl aranın ardından sinemalara geri dönecek. Bu noktadan sonra yeni Star Wars filmleri üst üste gelecek. Önümüzdeki yıllarda sinemaseverlerle buluşacak bu Star Wars filmlerinden biri de Shawn Levy'nin hazırladığı proje olacak.

Deadpool & Wolverine, Free Guy ve Stranger Things gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı Star Wars filmi nihayet şekillenmeye başlıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Lucasfilm, filmin başrolünü üstlenmesi için yıldız oyuncu Ryan Gosling ile görüşüyor.

Half Nelson, La La Land ve Barbie filmleriyle üç kez Oscar adaylığı kazanan Ryan Gosling, son olarak Dublör (The Fall Guy) filminde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Yeni DC filmi Sgt. Rock, 2026'ya yetiştirilebilir 2 gün önce eklendi

Shawn Levy'nin Star Wars Filmi Skywalker Hikâyesiyle Bağlantılı Olmayacak

Shawn Levy'nin Star Wars filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak bunun Skywalker hikâyesinden bağımsız, tek başına duran bir film olacağı söyleniyor. Filmin hangi dönemde geçeceği ise bilinmiyor. Filmin senaryosunu Banshee ve Warrior dizilerinin yaratıcısı olan Jonathan Tropper yazıyor.

Filmin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor. Bu da Disney'in detaylarını açıklamadığı yeni bir Star Wars filmi için ayırdığı 17 Aralık 2027 tarihinin bu filme verilebileceğini düşündürüyor. Ama tabii bunun için başka adaylar da var. Şu sıralar James Mangold (Logan), Star Wars: Dawn of the Jedi adını taşıyan yeni bir film hazırlarken, Simon Kinberg de yeni bir üçlemenin temellerini atıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Ryan Gosling yeni Star Wars filminde rol alabilir