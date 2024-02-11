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    Anlık Bildirim

    Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles için ilk fragman paylaşıldı

    Sonic the Hedgehog spinoff dizisi Knuckles için ilk resmi fragman yayınlandı.  Mini dizinin ilk bölümü 26 Nisan 2024 tarihinde Paramount+ yayınlanacak. İşte fragman...
    Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles için ilk fragman paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sega ve Paramount Pictures ortaklığında devam eden Sonic Sinema Evreni genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Paramount+ izleyicileriyle buluşacak olan Knuckles dizisinden ilk resmi fragman paylaşıldı. 6 bölümlük mini dizi, Sonic The Hedgehog 2 ve Sonic The Hedgehog 3 filmleri arasında geçecek.

    Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles için ilk fragman paylaşıldı

    Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles, Knuckles ve şerif yardımcısı Wade Whipple'ın (Pally) komik ve aksiyon dolu yolcuğunu konu alıyor. Üstelik Echidna, bir kez daha Idris Elba'nın sesiyle karşımıza çıkacak. Bu arada Knuckles'a ek olarak Sonic The Hedgehog 3'ün 20 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime gireceğını hatırlatalım.

    Knuckles'ın tüm bölümleri 26 Nisan tarihinde ABD ve Kanada'da bulunan Paramount+ izleyicileri ile buluşacak. 27 Nisan'da ise küresel çapta yayınlanması bekleniyor.

    Mini dizinin yönetmen ve baş yapımcı koltuğunda Jeff Fowler, oyuncu kadrosunda ise Wade Whipplerolüyle Adam Pally, Kirpi Sonic rolüyle Ben Schwartz, Maddie Wachowski rolüyle Tika Sumpter ve Tails rolüyle Colleen O'Shaughnessey yer alacak. Ayrıca Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer ve Rob Huebel gibi etkileyici bir konuk oyuncu kadrosu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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