Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles için ilk fragman paylaşıldı
Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles, Knuckles ve şerif yardımcısı Wade Whipple'ın (Pally) komik ve aksiyon dolu yolcuğunu konu alıyor. Üstelik Echidna, bir kez daha Idris Elba'nın sesiyle karşımıza çıkacak. Bu arada Knuckles'a ek olarak Sonic The Hedgehog 3'ün 20 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime gireceğını hatırlatalım.
Knuckles'ın tüm bölümleri 26 Nisan tarihinde ABD ve Kanada'da bulunan Paramount+ izleyicileri ile buluşacak. 27 Nisan'da ise küresel çapta yayınlanması bekleniyor.
Mini dizinin yönetmen ve baş yapımcı koltuğunda Jeff Fowler, oyuncu kadrosunda ise Wade Whipplerolüyle Adam Pally, Kirpi Sonic rolüyle Ben Schwartz, Maddie Wachowski rolüyle Tika Sumpter ve Tails rolüyle Colleen O'Shaughnessey yer alacak. Ayrıca Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer ve Rob Huebel gibi etkileyici bir konuk oyuncu kadrosu yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.