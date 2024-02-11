Tam Boyutta Gör Sega ve Paramount Pictures ortaklığında devam eden Sonic Sinema Evreni genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Paramount+ izleyicileriyle buluşacak olan Knuckles dizisinden ilk resmi fragman paylaşıldı. 6 bölümlük mini dizi, Sonic The Hedgehog 2 ve Sonic The Hedgehog 3 filmleri arasında geçecek.

Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles için ilk fragman paylaşıldı

Sonic'in Spin-Off dizisi Knuckles, Knuckles ve şerif yardımcısı Wade Whipple'ın (Pally) komik ve aksiyon dolu yolcuğunu konu alıyor. Üstelik Echidna, bir kez daha Idris Elba'nın sesiyle karşımıza çıkacak. Bu arada Knuckles'a ek olarak Sonic The Hedgehog 3'ün 20 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime gireceğını hatırlatalım.

Knuckles'ın tüm bölümleri 26 Nisan tarihinde ABD ve Kanada'da bulunan Paramount+ izleyicileri ile buluşacak. 27 Nisan'da ise küresel çapta yayınlanması bekleniyor.

Yeni Game of Thrones dizisi için hazırlıklar hız kazandı 1 gün önce eklendi

Mini dizinin yönetmen ve baş yapımcı koltuğunda Jeff Fowler, oyuncu kadrosunda ise Wade Whipplerolüyle Adam Pally, Kirpi Sonic rolüyle Ben Schwartz, Maddie Wachowski rolüyle Tika Sumpter ve Tails rolüyle Colleen O'Shaughnessey yer alacak. Ayrıca Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer ve Rob Huebel gibi etkileyici bir konuk oyuncu kadrosu yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.