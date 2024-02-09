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    Anlık Bildirim

    Westeros'un fethine odaklanacak yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor

    Targaryen ailesinin Westeros'u fethetmesine odaklanacak yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor. Hazırlıkları hız kazanan dizinin senaryosunu yazacak isim belli oldu.    
    Yeni Game of Thrones dizisi için hazırlıklar hız kazandı Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini koca bir franchise'a dönüştürme niyetinde olan HBO, bu evrende geçen dizilerin sayısını arttırmayı planlıyor. Bu evrende geçen ilk spin-off dizisi olan House of the Dragon'u 2022 yılında izleyici ile buluşturan HBO, bir yandan House of the Dragon'ın 2. sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da bu evrende geçecek projelere yenilerini ekliyor.

    Daha House of the Dragon'a yeşil ışık yakılmadan önce gündeme gelen projelerden biri olan Aegon’s Conquest'i hayata geçirmek için somut adımlar atılmaya başlandı. Bu proje üzerindeki çalışmalara hız veren HBO, dizinin senaryosunu yazması için Mattson Tomlin ile anlaştı.

    Sıradaki Game of Thrones Dizisi Aegon's Conquest Olabilir

    Beğeniyle karşılanan The Batman filminin senaryosunu Matt Reeves ile birlikte yazarak çıkış yapan Mattson Tomlin, son dönemin rağbet gören senaristlerden biri. The Batman II'de de Matt Reeves ile çalışan Tomlin, Keanu Reeves'in BRZRKR filmi ile Netflix'in animasyon Terminator dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

    Aegon's Conquest, adından da anlaşılacağı üzere Fatih Aegon'un Westeros'u fethine odaklanacak. House of the Dragon'a da konu olan Targaryen ailesinin Westeros'taki hanedanlığını başlatan isim olan Fatih Aegon, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys'i de yanına alarak geldiği Westeros'ta, ejderhalarının gücünü kullanarak kıtanın eski ailelerine karşı kanlı bir fetihe girişecek. Game of Thrones'ta gördüğümüz Yedi Krallık'ın ortaya çıkma sürecini anlatacak dizi, Stark ve Lannister gibi ailelerin de geçmişini görmemizi sağlayacak.

    HBO şu anda çok sayıda Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor olsa da gerek Mattson Tomlin gibi bir senaristin projeye dâhil olması, gerekse hazırlıkların hız kazanmış olması, HBO'nun bundan sonra yeşil ışık yakacağı ilk Game of Thrones dizisinin Aegon's Conquest olma ihtimalini epey yükseltiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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