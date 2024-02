Westeros'un fethine odaklanacak yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini koca bir franchise'a dönüştürme niyetinde olan HBO, bu evrende geçen dizilerin sayısını arttırmayı planlıyor. Bu evrende geçen ilk spin-off dizisi olan House of the Dragon'u 2022 yılında izleyici ile buluşturan HBO, bir yandan House of the Dragon'ın 2. sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da bu evrende geçecek projelere yenilerini ekliyor.

Daha House of the Dragon'a yeşil ışık yakılmadan önce gündeme gelen projelerden biri olan Aegon’s Conquest'i hayata geçirmek için somut adımlar atılmaya başlandı. Bu proje üzerindeki çalışmalara hız veren HBO, dizinin senaryosunu yazması için Mattson Tomlin ile anlaştı.

Sıradaki Game of Thrones Dizisi Aegon's Conquest Olabilir

Beğeniyle karşılanan The Batman filminin senaryosunu Matt Reeves ile birlikte yazarak çıkış yapan Mattson Tomlin, son dönemin rağbet gören senaristlerden biri. The Batman II'de de Matt Reeves ile çalışan Tomlin, Keanu Reeves'in BRZRKR filmi ile Netflix'in animasyon Terminator dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

The Mandalorian filmi için tarih verildi 17 sa. önce eklendi

Aegon's Conquest, adından da anlaşılacağı üzere Fatih Aegon'un Westeros'u fethine odaklanacak. House of the Dragon'a da konu olan Targaryen ailesinin Westeros'taki hanedanlığını başlatan isim olan Fatih Aegon, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys'i de yanına alarak geldiği Westeros'ta, ejderhalarının gücünü kullanarak kıtanın eski ailelerine karşı kanlı bir fetihe girişecek. Game of Thrones'ta gördüğümüz Yedi Krallık'ın ortaya çıkma sürecini anlatacak dizi, Stark ve Lannister gibi ailelerin de geçmişini görmemizi sağlayacak.

HBO şu anda çok sayıda Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor olsa da gerek Mattson Tomlin gibi bir senaristin projeye dâhil olması, gerekse hazırlıkların hız kazanmış olması, HBO'nun bundan sonra yeşil ışık yakacağı ilk Game of Thrones dizisinin Aegon's Conquest olma ihtimalini epey yükseltiyor.

Yeni Game of Thrones dizisi için hazırlıklar hız kazandı