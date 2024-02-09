Westeros'un fethine odaklanacak yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor

Daha House of the Dragon'a yeşil ışık yakılmadan önce gündeme gelen projelerden biri olan Aegon’s Conquest'i hayata geçirmek için somut adımlar atılmaya başlandı. Bu proje üzerindeki çalışmalara hız veren HBO, dizinin senaryosunu yazması için Mattson Tomlin ile anlaştı.
Sıradaki Game of Thrones Dizisi Aegon's Conquest Olabilir
Beğeniyle karşılanan The Batman filminin senaryosunu Matt Reeves ile birlikte yazarak çıkış yapan Mattson Tomlin, son dönemin rağbet gören senaristlerden biri. The Batman II'de de Matt Reeves ile çalışan Tomlin, Keanu Reeves'in BRZRKR filmi ile Netflix'in animasyon Terminator dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.
Aegon's Conquest, adından da anlaşılacağı üzere Fatih Aegon'un Westeros'u fethine odaklanacak. House of the Dragon'a da konu olan Targaryen ailesinin Westeros'taki hanedanlığını başlatan isim olan Fatih Aegon, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys'i de yanına alarak geldiği Westeros'ta, ejderhalarının gücünü kullanarak kıtanın eski ailelerine karşı kanlı bir fetihe girişecek. Game of Thrones'ta gördüğümüz Yedi Krallık'ın ortaya çıkma sürecini anlatacak dizi, Stark ve Lannister gibi ailelerin de geçmişini görmemizi sağlayacak.
HBO şu anda çok sayıda Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor olsa da gerek Mattson Tomlin gibi bir senaristin projeye dâhil olması, gerekse hazırlıkların hız kazanmış olması, HBO'nun bundan sonra yeşil ışık yakacağı ilk Game of Thrones dizisinin Aegon's Conquest olma ihtimalini epey yükseltiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.