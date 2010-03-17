Sony, 2 yeni kablosuz kafa üstü kulaklığını tanıttı

Tam Boyutta Gör

Sony MDR-RF810RK kablosuz kafa üstü kulaklık

Japonya merkezli dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, MDR-RF4000K ve MDR-RF810RK model isimlerine sahip 2 adet kablosuz kafa üstü kulaklığinı tanıttı.

MDR-RF4000K, diğer modelde olduğu gibi kapalı dizayna sahip(closed back). Kulaklığın 40 mm çapındaki sürücülerinin frekans tepkisi 12 Hz - 22 kHz aralığında. Entegre olarak bulundurduğu bataryası sayesinde 16 saat şarj ile 10 saat kullanılabilen kulaklık ayrıca 1 adet AAA boyutundaki pil ile 7 saat kullanılabiliyor.

MDR-RF810RK ise yine 40 mm çapında sürücüler bulundururken 20 Hz-20 kHz ile daha dar bir frekans tepki aralığına sahip. Ancak RF810RK, diğer modele göre daha fazla kullanım süresi sunuyor; entegre bataryası ile 13 saat, AAA boyutundaki pil ile 28 saat kullanılabiliyor.

Her iki kulaklık da radyo frekansları ile veri aktarımı sağlıyor. RF4000K 30 metreye, RF810RK ise 100 metreye kadar çekim alanına sahip. Yanlarında verilen taşıma kutusu kulaklıkları şarj etme işlevini de görüyor. Üzerlerinde ses kontrol tuşları bulunan iki kulaklık da siyah renge sahipken RF810RK ek olarak gri renk seçeneği de sunuyor. Şık tasarımlı bu iki kulaklığın Sony'nin verdiği bilgilere göre 10 Nisan tarihinde piyasada olması bekleniyor. Fiyatları hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör

Sony MDR-RF4000K kablosuz kafa üstü kulaklık