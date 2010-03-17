Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 2 yeni kablosuz kafa üstü kulaklığını tanıttı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, 2 yeni kablosuz kafa üstü kulaklığını tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
1
17
Anakart
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, 2 yeni kablosuz kafa üstü kulaklığını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Sony MDR-RF810RK kablosuz kafa üstü kulaklık

Japonya merkezli dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, MDR-RF4000K ve MDR-RF810RK model isimlerine sahip 2 adet kablosuz kafa üstü kulaklığinı tanıttı.

MDR-RF4000K, diğer modelde olduğu gibi kapalı dizayna sahip(closed back). Kulaklığın 40 mm çapındaki sürücülerinin frekans tepkisi 12 Hz - 22 kHz aralığında. Entegre olarak bulundurduğu bataryası sayesinde 16 saat şarj ile 10 saat kullanılabilen kulaklık ayrıca 1 adet AAA boyutundaki pil ile 7 saat kullanılabiliyor.

MDR-RF810RK ise yine 40 mm çapında sürücüler bulundururken 20 Hz-20 kHz ile daha dar bir frekans tepki aralığına sahip. Ancak RF810RK, diğer modele göre daha fazla kullanım süresi sunuyor; entegre bataryası ile 13 saat, AAA boyutundaki pil ile 28 saat kullanılabiliyor.

Her iki kulaklık da radyo frekansları ile veri aktarımı sağlıyor. RF4000K 30 metreye, RF810RK ise 100 metreye kadar çekim alanına sahip. Yanlarında verilen taşıma kutusu kulaklıkları şarj etme işlevini de görüyor. Üzerlerinde ses kontrol tuşları bulunan iki kulaklık da siyah renge sahipken RF810RK ek olarak gri renk seçeneği de sunuyor. Şık tasarımlı bu iki kulaklığın Sony'nin verdiği bilgilere göre 10 Nisan tarihinde piyasada olması bekleniyor. Fiyatları hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

 

Sony, 2 yeni kablosuz kafa üstü kulaklığını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Sony MDR-RF4000K kablosuz kafa üstü kulaklık


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu kulaklık pcye uyuyormu yoksa sadece tv yemi takılıyor cevap yazarsanız sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arokh 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar bu kulaklık pcye uyuyormu yoksa sadece tv yemi takılıyor cevap yazarsanız sevinirim



Aynı sorunun cevabını bende merak ediyorum. Belli ki kullanan yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Playas 8 yıl
Sony MDR-RF810RK'ı Kullanan Var mı?
Almayı düşünüüyorumda Karasız kaldım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptaner 9 yıl
ne güzel, zengin olsam şu sony nin ürünlerine abone olurdum, aldığımız hiç bir sony daha bozulmadı, 12 yıllık kulaklığım bile daha duruyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
evet ,teknik özellik olarakta iyi ,kablosuz oluşuda artısı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16271 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, kablosuz ve Kulaklık
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim