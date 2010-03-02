Sony, bilgisayar kullanımına yönelik üç yeni kulaklığını tanıttı.

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Sony DR-350USB (solda), DR-320DPV (ortada) ve DR-310DPV (sağda)

Küresel ekonomik kriz ile maddi olarak büyük yara alan dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, bilgisayar kullanımına yönelik üç yeni kulaklığını duyurdu. Kulaklıklar DR-350USB, DR-320DPV ve DR-310DPV model isimlerine sahip. Verilen bilgiler çerçevesinde kulaklıklara yakından bakalım.

DR-350USB, isminden de anlaşılacağı gibi USB çıkışı ile bilgisayara bağlanabiliyor(resimde kulaklığın yanında görülen aparatın üst kısmında mini USB bulunuyor). 14 Hz - 22 kHz frekans tepki aralığına, 100 dB hassasiyete ve 24 Ohm'luk empedansa sahip 30 mm çapında sürücüler bulunduran kulaklık, entegre mikrofonu yanında bir de ayrılabilir ses tüpü bulunduruyor(çok sesli ortamda mikrofonu daha verimli kullanabilmek için). Kulaklık özellikle eş zamanlı diyaloglarda çok yararlı olabilecek 'mikrofon kapatma' özelliğine de sahip. Konuşmasının karşı tarafa gitmesini istemeyen kullanıcı tek tuş ile mikrofonun etkinliğini kapatabiliyor. Kulaklık siyah, kırmızı ve altın sarısı renk seçeneklerine sahip.

DR-320DPV'nin sürücü özellikleri DR-350USB ile aynı. Farklılıkları ise USB bağlantısı ve mikrofon kapatma özelliğinin olmaması, ses kontrol tuşunun kablo üzerinde bulunması. Ürün mavi, altın sarısı, kırmızı ve siyah renklerde satışa sunulacak.

DR-310DPV modelinde ise kafa bandında ve mikrofonun yerinde değişiklik yapılmış. Ses seviyesi kontrol tuşu gibi mikrofon da kablo üzerinde yer alıyor. Daha çok bayanlara hitap etmesi beklenen bu modelin pembe, beyaz, gümüş ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Her üç kulaklık da mikrofon girişleri de dahil standart 3,5 mm jack bulunduruyor. Mart ayı içinde Asya ülkelerinden başlanarak piyasaya sürülmesi beklenen Sony'nin yeni kulaklıklarının fiyatları hakkında henüz bilgi bulunmuyor.