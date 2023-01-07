Sony, CES 2023'te yeni teknolojilerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Sony, 5 Ocak Perşembe günü Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek olan CES 2023'e yeni teknolojileri ile katıldı. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te yeni gelişmeleri aktardı.

Fuarın halka açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sony Group Corporation Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida, markanın temel felsefesini oluşturan ve bir araya getirdiği içerik üreticileriyle beraber hayat geçirdiği “Kando” projesinin Sony’nin “yaratıcılık ve teknolojinin gücüyle dünyayı duyguyla doldurma” amacını ileriye taşıma açısından çok önemli olduğunu açıkladı.

Ayrıca zaman ve mekânın "canlı" olarak paylaşılmasının eğlencenin özü olduğunu ve Sony'nin yaratma ve etkileşim teknolojisiyle canlı deneyimler sunmak üzere sanal dünyayı her zaman destekleyeceğini vurgulayan Yoshida, aynı zamanda bu eşsiz sanal deneyimi heyecan verici yollarla da fiziksel dünya ile bir araya getireceklerini söyledi.

Yoshida’nın konuşmasına, teknoloji yoluyla eğlence dünyasının büyümesini ve potansiyelini tartışmak üzere sinema, oyun, müzik, spor ve mobilite dünyalarından çeşitli konuşmacılar da eşlik etti.

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Sergilenen Başlıca Ürünler ve Teknolojiler

Fuar alanında "Moving People Forward" (İnsanları İleriye Taşıyoruz) temasını vurgulayan Sony, metaverse, mobilite ve diğer alanlarda özel geliştirilen teknoloji ve girişimlerini içerik üreticilerle bir araya getirerek insanları heyecanlandıran ve eğlence dünyalarını genişleten çalışmalara odaklanıyor.

Sürdürülebilirliği ve geri dönüşümü odağına alan Sony’nin çevreci yaklaşımını da yansıtan stantta panellerin bir kısmı Sony tarafından geliştirilen "Orijinal Karışımlı Malzeme" olarak adlandırılan özel bir kâğıttan oluşuyor. Orijinal Karışımlı Malzeme, bambu, şeker kamışı ve tüketim sonrası geri dönüştürülmüş kâğıttan yapılan ve kaynağı belirtilen, çevreye duyarlı bir kâğıt malzeme. Ayrıca Sony, etkinliklerinde daha önceki organizasyonlarında kullandığı perdeleri yeniden kullanarak ve kiralık malzemelerden yararlanarak çevresel etkiyi ve atık malzemeleri azaltmayı hedefliyor.

CES 2023'te Sony Standında Öne Çıkanlar:

STAR SPHERE

STAR SPHERE; uzayı herkese yakın hale getirmek, küresel çevre ve sosyal konular hakkında düşünme fırsatı sağlamak amacıyla "uzay perspektiflerini" keşfetmeyi amaçlayan bir projedir. Sony fuarda, STAR SPHERE projesiyle gelecekte sunmayı planladığı uzaydan deneysel fotoğrafçılık konusuna dikkat çekerek bu kapsamda geliştirdiği simülatör "Space Shooting Lab" ve Sony kamera ekipmanlarıyla donatılmış nano-uydunun maketini ziyaretçilerle buluşturuyor.

İçerik Üreticilerine Yönelik Teknoloji

Sony, en iyi içerik üreticilerinden geleceğin içerik üreticilerine kadar tüm dijital projelere yakın olmak adına birçok prodüksiyon faaliyetine destek oluyor. Stantta içerik üreticilerine her açıdan teknolojik çözümler sunan VENICE 2 gibi dijital sinema kameraları, full-frame aynasız fotoğraf makinesi Alpha™ serisi, VLOGCAM serisi, profesyonel drone Airpeak, Xperia™ akıllı telefonlar ve bulut tabanlı bir medya prodüksiyon platformu olan Creators' Cloud gibi geniş kapsamlı görüntü prodüksiyonu çözümleri sergileniyor.

Sony ayrıca, profesyonellere ve genel içerik üreticilerine yönelik mikrofonlar ve kulaklıklar aracılığıyla yüksek kaliteli ses deneyimini de ziyaretçilere sunuyor.

Sanal ve Fizikselin Potansiyelini Artırıyoruz

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Sanal Taraftar Etkileşimi

Sony, İngiltere Premier Ligi futbol kulübü Manchester City ile birlikte bir kavram kanıtı gerçekleştiriyor. Hem yeni hem de mevcut spor taraftarlarını heyecanlandırmak, onlarla etkileşim sağlamak için fiziksel ve sanalın birleşimiyle oluşturduğu yeni nesil sanal taraftar topluluklarını ve etkileşimini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ziyaretçiler stantta, Manchester City'nin stadı Etihad Stadyumu'nu metaverse evrenine taşıyarak yeni bir taraftar deneyimi yaşatıyor. Taraftarlar, akıllı telefonlarında kendi kişiselleştirilebilir avatarlarını oluşturarak takıma olan duygularını ve tutkularını ifade edebiliyor. Aynı zamanda gelecekte, etkileşimi artırmak için çeşitli geliştirmelerle alanda bulunmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarın birbirleriyle bağlantı kurması hedefleniyor.

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Canlı Spor Verilerinden Oluşturulan Yeni Spor Taraftarı Deneyimleri

Fuarda ziyaretçileri, sahadan veri toplanarak gerçek zamanlı sanal içerik oluşturulmasından bu içeriklerin çeşitli platformlarda taraftarlara sunulmasına kadar eşsiz bir spor yolculuğuna çıkaran yeni veri odaklı spor taraftarı deneyimleri tanıtılıyor.

Sony Group şirketleri olan Hawk-Eye Innovations ("Hawk-Eye"), Beyond Sports ve Pulselive'ın birlikte geliştirdiği bu üstün teknoloji, Sony'nin spor işletmelerinin canlı aksiyon verilerini toplama, görselleştirme, sunma ve etkileşimli hale getirme konusundaki devrim yaratan yeteneğini gözle önüne seriyor.

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Taşınabilir Volümetrik Yakalama

Sony CES’te sunduğu yeni Taşınabilir Volümetrik Yakalama teknolojisi ile insanların, nesnelerin ve mekânların animasyonlu 3D rekonstrüksiyonlarını düşük gecikme süresiyle yakalayıp dağıtımını yapabilen yeni bir sistemin prototipi sergiliyor. Sistem sadece yedi sensöre ihtiyaç duyuyor, bu da her yerde hızlı bir şekilde kurulabilmesini ve canlı 3D video dağıtımına olan talebin karşılanmasını sağlıyor. Stant, ziyaretçilerin tabletler ve Sony'nin Mekânsal Gerçeklik Ekranları aracılığıyla Manchester City oyuncularının ve seyircilerin 3D metaverse bir alanda gösterilen 360 derecelik görüntüsünü deneyimlemelerine olanak tanıyor.

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Mekânsal Gerçeklik Ekranı: Geniş 27 inç Ekranlı Yeni Prototip

Sony, gerçek dünyayı 3D mekânsal görüntülerle yeniden oluşturan Mekânsal Gerçeklik Ekranının (SR Ekran) 27 inçlik prototipini CES 2023’te görücüye çıkarıyor. Bu ürün daha büyük ekran formatıyla, tıbbi görüntülerin ve ürün tasarımlarının daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturulabilmesi için gerçek boyutlu nesnelerin görüntülenmesini sağlıyor. Stantta yer alan SR Ekran, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) olarak çalışılmış nokta bulutu verilerinin yanı sıra mimari ve bilgisayar destekli tasarımlar gibi çeşitli alanlardaki uygulamalarla 3D bilgisayar grafiklerini sanal ortama taşıyor. Ayrıca, Hawk-Eye'ın canlı spor verileri ve sanal karakterleri tarafından oluşturulan çoklu görüntülü videoları, artık yeni bir eğlence tarzı olarak SR Ekranında yeniden üretilebiliyor.

"mocopi" ile Desteklenen Ön Görselleştirme

Ön görselleştirme teknolojisi, Sony'nin mobil hareket yakalama sistemi "mocopi" kullanılarak stantta deneyimleniyor. Bu teknoloji içerik üreticilerinin kamera çekimlerini ve karakter konumlarını prodüksiyon öncesi aşamada VFX* düzenleme ile kontrol etmelerine olanak tanıyor. Deneyim alanında “mocopi” cihazını takarak performans gösteren bir modelin gerçek zamanlı senkronize olmuş CG modeli görüntüleme ekranında görülebiliyor. Sony bu teknoloji ile yaratıcıların prodüksiyonu erken bir aşamada simüle etmesine olanak tanıyarak, işlerinin kalitesini iyileştirmeye ve kolaylaştırılmış bir prodüksiyon iş akışı sağlamalarına yardımcı oluyor.

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