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Sony Ericsson Xperia X12, 1.5GHz'de çalışan TI OMAP4 işlemciyle gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
56,2b
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51
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özellikle Japonya pazarında yüksek satış başarısı elde ettiği konuşulan Xperia X10'un devam modeli için Sony Ericsson mühendislerinin hazırlıkları sürüyor. Henüz firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir bilgi olmasa bile, bir süredir kulaktan kulağa yayılmakta olan bilgilere göre Xperia X12 modeli firmanın yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünüyor. Yıl sonuna doğru lanse edileceği ve 2011 başında satışa sunulacağı söylenen Xperia X12, iddia edilen teknik özellik bilgileriyle heyecan yaratmayı başarıyor.

Cliaro kod adını taşıyan cihazın 1.5GHz hızında çalışan TI OMAP 4 işlemciden güç alacağı ve yüksek çözünürlüklü 4-inç AMOLED'e ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Sadece 10mm kalınlığında olacağı ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde AF kamera ile geleceği öne sürülen Sony Ericsson Xperia X12'de, iPhone 4 ile yaygınlaşan jireskop sensörüne de yer verilmesi bekleniyor. Android 2.2 ile tanıtılması ve Android 3.0 ile satışa sunulması beklenen Xperia X12'nin özel kullanıcı ara birimine, Timescape ve Mediascape özelliklerine sahip olması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben kendimi bildim bileli sony kullanıyorum ..babam çok çeşit kullandı ama sony başka şuan sony arcı iphone 4 ile canlı karşılaştırdım internete girme de video kalitesin de vs. hemen hemen aynı ikisindede 2.3 işlemci olmasına rağmen iphone 4 biraz daha seri çalışıyo.. samsung galaxsy s2 ise arc ve iphone4 den çok çok daha seri :)yok böyle bişey ...sony nin satio modeli var 12megapix. kamera var karanlıkta video ve resim çekmedede onun üzerine tanımam daha çift filaş var ve mükemmel çekiyoo ...
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Angelica 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben kendimi bildim bileli sony kullanıyorum ..babam çok çeşit kullandı ama sony başka şuan sony arcı iphone 4 ile canlı karşılaştırdım internete girme de video kalitesin de vs. hemen hemen aynı ikisindede 2.3 işlemci olmasına rağmen iphone 4 biraz daha seri çalışıyo.. samsung galaxsy s2 ise arc ve iphone4 den çok çok daha seri :)yok böyle bişey ...sony nin satio modeli var 12megapix. kamera var karanlıkta video ve resim çekmedede onun üzerine tanımam daha çift filaş var ve mükemmel çekiyoo ...


çift flaş var ama resim cekerken 2 si aynı anda patlamıyor yanlis olmasın.
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SaatliBomba 8 yıl
ne zmn çıkıyor
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redbloodedman 8 yıl SaatliBomba
SaatliBomba

ne zmn çıkıyor


Bu yazı xperia arc çıkmadan önce tahmin edilen olası özellikler. Sadece ince olacak olması tuttu.
Yani yok böyle bir telefon
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kurtar72 8 yıl
Benim anlamadığım bundan 2-2.5 yıl önce çıkmış ve fiyatı 625TL.'ye kadar inmiş olan Samsung GT-S8500'ün ekranı Süper Amoled işlemcisi 1GHZ. Bir de yeni olarak sunulan X12'deki ekrana bakıyoruz daha yeni Amoled'e ulaşmış hani Süper Amoled? Yok. İşlemcisine bakıyoruz 1Ghz yani 2-2.5 yıl önce çıkmış teknoloji ile aynı kamerasının 12MP olmasından başka hiç bir teknik üstünlüğü yok. Sırf kamerası için 1500-1700TL. para bu telefon için verilir mi, orası kişiye göre değişir. Benim için şu an tam bir eder/verim ürünü olan Samsung GT-S8500 varken bu ve bunun gibi telefonlar abesle iştigaldir.
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okndmr34 8 yıl
Ben telefoncuyum günde en az 10 kişi iphone 4 varmı diye sormaya geliyor.Kimse galaxy s varmı xperia x10 varmı diye gelmiyor (%'ye vurursak %5'i geçmez)
Dün desire aldım iphone 4'e bin basar abi.İphone 4'ün 16 gb modeli 2.200 tl şuanda bizim fiyat listemizde.2 tane desire alırım lan ben o paraya !
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DH Misafiri 8 yıl
yaw bu 1.6 2.2 sürümler bunlar nedir farkları nedir ne işe yarıyorlar
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DH Misafiri 8 yıl
soylenen ozelliklere sahip deil
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JrMaster 8 yıl

DH Misafiri

soylenen ozelliklere sahip deil


nasıl özellikleri var peki
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inceoglu 8 yıl
allah aşkına ne zaman gelecek artık bu telefon yaa? en azından çıkış tarihini bilelim, yurtdışı fln bi şekilde almaya çalışalım..
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DH Misafiri 8 yıl
hakkaten sadece yazılımı güncelleseler yeterli ...
ama nasıl para kazanabilirlerki. sırf satılsın diye farklı modeller çıkarıyorlar..
sürümlerde bence dandik
mesela 1.6 2.1 göre daha iyi
ne azında kendine has tuş kilidi ve ana menü girişi vardı
2.1 apple ye benzemiş...
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me3333 8 yıl
valla kim ne derse desin bidahaki telefonum x12 daha çıkmadan talipliyim...

x10 aldım galaxy s.yide incelem fırsatım olmustu donanım olarak az geride olsada performans açısında öyle büyük bi fark yok ki bazı yönlerde x10 daha iyi...

ekran hassasiyeti müzik çalar kamera ve şekil... :)
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inceoglu 8 yıl
2013'te de ayfon 7 çıkar, HTC adını HaTiCe olarak değiştirir, Black Berry olur Takıl Beri..
Ben Hala K850 kullanıyorum ama X12 yi de sabırla bekleyeceğim.. SE Türkiye piyasasına X12'yi sunana kadar yukarıdakiler de olmazsa iyidir.
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ilhdmr 8 yıl
SE nin türkiye pazar stratejisini (tabi varsa öyle bi şey
) hiç beğenmiyorum. çok az model girmekte ve girenlerin hemen hemen hepsi aynı tip... istendik model bulmak imkansız. bu nedenle samsung (hem tuşlu hem dokunmatik ekranlı telefonlarını), nokia, LG gibi bir çok markayı denemek zorunda kaldım; eğer kullanımı hoşsa sony ericsson takıntımı atarım diye. ama maalesef sony ericsson telefonların kullanımından daha iyi kullanımı olan bir telefon bulamadım. bu nedenle forumdan ikinci el T700 aldım
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bombaciemre 9 yıl
WOX kardeş sen baya yüksekten sallamışsın k.bakma telefon ıphone 4 ten 2 gram daha hafif yani standartlarında iyisinde şekil desen bi eline alda gör şuanda piyasanın en iyi dış görünümlü telefonu beyaz rengi aşırı karizma dokunmatik hassasiyetine gelince ne beklediğine bağlı kimisine göre süper kimisine göre dandik kimisine göre idare eder kasım başındada güncellemesi gelio resmi açıklama eee bu telefon nie satmıo dersen türkiyede tedarikçi firma bulamadı sıkıntılar oldu hatta türkiyeden çekilcekti ne reklam ne bişi şimdilik kafasına göre takılıo anlıcağınız yani piyasadaki telefonlardan daha cix tek eksiği güncellemesi oda yolda + RADYO YOK DENMİŞ İŞLEMCİSİ RADYOYU DESTEKLİO ANDROİDDE AÇIK KAYNAK KODLU YANİ GÜNCELLEMEDEN SONRA PROGRAMLA RADYO YÜKLENE BİLİO (İNT YAYINI DEĞİL NORMAL RADYO......
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cssbaycelebi 9 yıl
bu telefon 2012 de çıkar, türkiyeye de 2013 te gelir.
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