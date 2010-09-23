Sony Ericsson Xperia X12, 1.5GHz'de çalışan TI OMAP4 işlemciyle gelebilir

Özellikle Japonya pazarında yüksek satış başarısı elde ettiği konuşulan Xperia X10'un devam modeli için Sony Ericsson mühendislerinin hazırlıkları sürüyor. Henüz firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir bilgi olmasa bile, bir süredir kulaktan kulağa yayılmakta olan bilgilere göre Xperia X12 modeli firmanın yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünüyor. Yıl sonuna doğru lanse edileceği ve 2011 başında satışa sunulacağı söylenen Xperia X12, iddia edilen teknik özellik bilgileriyle heyecan yaratmayı başarıyor.
Cliaro kod adını taşıyan cihazın 1.5GHz hızında çalışan TI OMAP 4 işlemciden güç alacağı ve yüksek çözünürlüklü 4-inç AMOLED'e ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Sadece 10mm kalınlığında olacağı ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde AF kamera ile geleceği öne sürülen Sony Ericsson Xperia X12'de, iPhone 4 ile yaygınlaşan jireskop sensörüne de yer verilmesi bekleniyor. Android 2.2 ile tanıtılması ve Android 3.0 ile satışa sunulması beklenen Xperia X12'nin özel kullanıcı ara birimine, Timescape ve Mediascape özelliklerine sahip olması bekleniyor.
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çift flaş var ama resim cekerken 2 si aynı anda patlamıyor yanlis olmasın.
Bu yazı xperia arc çıkmadan önce tahmin edilen olası özellikler. Sadece ince olacak olması tuttu. Yani yok böyle bir telefon
Dün desire aldım iphone 4'e bin basar abi.İphone 4'ün 16 gb modeli 2.200 tl şuanda bizim fiyat listemizde.2 tane desire alırım lan ben o paraya !
nasıl özellikleri var peki
ama nasıl para kazanabilirlerki. sırf satılsın diye farklı modeller çıkarıyorlar..
sürümlerde bence dandik
mesela 1.6 2.1 göre daha iyi
ne azında kendine has tuş kilidi ve ana menü girişi vardı
2.1 apple ye benzemiş...
x10 aldım galaxy s.yide incelem fırsatım olmustu donanım olarak az geride olsada performans açısında öyle büyük bi fark yok ki bazı yönlerde x10 daha iyi...
ekran hassasiyeti müzik çalar kamera ve şekil... :)
Ben Hala K850 kullanıyorum ama X12 yi de sabırla bekleyeceğim.. SE Türkiye piyasasına X12'yi sunana kadar yukarıdakiler de olmazsa iyidir.