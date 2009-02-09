Sony Ericsson'dan üst segment Walkman telefon: Hikaru

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız 2008 yılı pazar payı kaybeden Sony Ericsson için parlak geçmemiş; üretici uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü ta ki bugüne kadar. Aylar önce Sony Ericsson'un üst segmentte yer alacak bir Walkman telefon üzerinde çalıştığına ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Firmanın ''Hikaru'' kod adlı kızaklı Walkman telefonu üzerindeki perdeler kalktı.

Çeşitli ifadelere göre java platformundan güç alan Hikaru, 2.6 inç TFT ekran, 8 GB bellek, 8 Megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera ve WI-FI / GPS bağlantıları gibi zengin özellikleri barındıracak. Walkman telefonlarda genellikle ikinci plana atılan kameranın tekrar önemsendiğini görmek ümit verici. Hikaru'nun müzik konusundaki yetenekleri ise bir adım öne taşınmış. Zira telefon Walkman v4.0 arayüzünü kullanacak ve en önemlisi dahili 3.5 mm jak girişine sahip olacak. Daha önceki modellerde 3.5 mm girişi kulaklığın üzerinde bulunuyordu. Walkman kullanıcıları farklı kulaklıkla müzik dinlemek istediklerinde kablo kargaşasıyla yüzleşiyorlardı. Ek olarak telefonun arkasında Nokia N96'da olduğu gibi mini standa yer verildiği söylenmekte. Yeni gelişmeleri merakla bekliyor; söylentilerin tamamen doğru çıkmasını diliyoruz.

http://semcblog.com/2009/02/09/new-walkman-leaked/