Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson'dan üst segment Walkman telefon: Hikaru

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,7b
1
32
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson'dan üst segment Walkman telefon: Hikaru
Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız 2008 yılı pazar payı kaybeden Sony Ericsson için parlak geçmemiş; üretici uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü ta ki bugüne kadar. Aylar önce Sony Ericsson'un üst segmentte yer alacak bir Walkman telefon üzerinde çalıştığına ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Firmanın ''Hikaru'' kod adlı kızaklı Walkman telefonu üzerindeki perdeler kalktı.

Çeşitli ifadelere göre java platformundan güç alan Hikaru, 2.6 inç TFT ekran, 8 GB bellek, 8 Megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera ve WI-FI / GPS bağlantıları gibi zengin özellikleri barındıracak. Walkman telefonlarda genellikle ikinci plana atılan kameranın tekrar önemsendiğini görmek ümit verici. Hikaru'nun müzik konusundaki yetenekleri ise bir adım öne taşınmış. Zira telefon Walkman v4.0 arayüzünü kullanacak ve en önemlisi dahili 3.5 mm jak girişine sahip olacak. Daha önceki modellerde 3.5 mm girişi kulaklığın üzerinde bulunuyordu. Walkman kullanıcıları farklı kulaklıkla müzik dinlemek istediklerinde kablo kargaşasıyla yüzleşiyorlardı. Ek olarak telefonun arkasında Nokia N96'da olduğu gibi mini standa yer verildiği söylenmekte. Yeni gelişmeleri merakla bekliyor; söylentilerin tamamen doğru çıkmasını diliyoruz.


http://semcblog.com/2009/02/09/new-walkman-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01Mrt 10 yıl
woooş beee benim w810i ipatla oldu artık... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 10 yıl
şu şarj adaptörünü ve soketini bir türlü doğru yere koyamadı hala data kablosu + şarh adaptörü ayrı. soket yeri çok büyük nokia lardai yada samsung lardaki gibi neden küçük değil!? ve walkman lerinde radyo yok , video çekim kalitesi hala kötü, k750i den kalma özelliklerle kapak değiştirip ürün çıkartıyor YENİ ÜRETSE ne olcak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Figure 10 yıl
K750'yi çoktan aştılar merak etmeyin


Cihaz yazılana ek olarak Stereo hoparlörlere, Led ışığa ve metal bir kasaya sahip olacakmış.
gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Süper bir telefon olacak ama fiyatıda bi o kdar uçuk olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolverine55 10 yıl
tekrar baktımda tasarım çok güzel duruyor ve malzeme gerçekten buysa cihaz çok ama çok şık olucak

bu arada java bence güzel... daha stabil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
birde
merceği büyükse tadından yenmez:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony John Soprano 10 yıl
Cok güzel bi telefona benziyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
@ MysTerYBoY A aynen katılıyorum
bu telefon u bekliycem w902 den wazgeçtim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MysTerYBoY 10 yıl
Bence bu telefon piyasayı sallar. Kamera, Müzik, WI-FI ve dahili 3.5 mm jak tam istediğim şekilde bi telefon olmuş.Bide dokunmatik ekranıda yok sanırım tam istediğim telefon :) eğer çıkarsa bu telefonun üstüne atlarım ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33659 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX285 AMP! Edition SLI Test Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim