Sony Ericsson'un Windows Phone 7'li telefonları X7 ve X7 Mini detaylanıyor ?

Telekomünikasyon denildiğinde akla gelen ilk firmalardan Ericsson ile Japon elektronik devi Sony'nin imzalarını taşıyan Sony Ericsson, Android platformundan sonra Windows Phone 7 platformuna destek vermeye mi başlayacak ? İnternete düşen yeni döküman görsellerine göre, Sony Ericsson, 2011 yılının ilk çeyreğinde satışa sunmayı planladığı X7 ve X7 Mini ile Windows Phone 7'i kullanıcılarına ulaştıracak.

Doğrulanmayan iddialara göre X7, gücünü Qualcomm'un 1.2GHz'lik MSM8260 işlemcisinden alırken; 4.3 inç boyutundaki ekranında WVGA çözünürlüğünde görüntü sağlayacak. 8MP'lık kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilme yeteneği bulunan telefon; üzerindeki HDMI çıkışıyla kullanıcılara çektikleri videoları HDMI girişli görüntüleme birimleri üzerinden izleyebilmek imkanı sunacak.

Adından da anlaşılacağı gibi X7'nin küçük kardeşi olan X7 Mini ise Qualcomm'un 1GHz'lik QSD8250 işlemcisine, 3.5 inçlik WVGA ekrana, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 10.1 MP'lik kameraya ve en önemlisi 3x'lik optik yakınlaştırma yeteneği ile Xenon flaşa sahip olacak.