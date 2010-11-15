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Sony Ericsson'un Windows Phone 7'li telefonları X7 ve X7 Mini detaylanıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Telekomünikasyon denildiğinde akla gelen ilk firmalardan Ericsson ile Japon elektronik devi Sony'nin imzalarını taşıyan Sony Ericsson, Android platformundan sonra Windows Phone 7 platformuna destek vermeye mi başlayacak ? İnternete düşen yeni döküman görsellerine göre, Sony Ericsson, 2011 yılının ilk çeyreğinde satışa sunmayı planladığı X7 ve X7 Mini ile Windows Phone 7'i kullanıcılarına ulaştıracak.

Doğrulanmayan iddialara göre X7, gücünü Qualcomm'un 1.2GHz'lik MSM8260 işlemcisinden alırken; 4.3 inç boyutundaki ekranında WVGA çözünürlüğünde görüntü sağlayacak. 8MP'lık kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilme yeteneği bulunan telefon; üzerindeki HDMI çıkışıyla kullanıcılara çektikleri videoları HDMI girişli görüntüleme birimleri üzerinden izleyebilmek imkanı sunacak.

Adından da anlaşılacağı gibi X7'nin küçük kardeşi olan X7 Mini ise Qualcomm'un 1GHz'lik QSD8250 işlemcisine, 3.5 inçlik WVGA ekrana, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 10.1 MP'lik kameraya ve en önemlisi 3x'lik optik yakınlaştırma yeteneği ile Xenon flaşa sahip olacak.


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DH Misafiri 9 yıl
windows phone 7 nedir ne değildir pek göremedik daha.birkaç inceleme çıksada detaylar,avantajlar,dezavantajlar hakkında bilgilensek.
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SonyEricsson Via 9 yıl
alışılmışın dışına çıkıldı zaten.... 1,2 ghz cpu ve 3 x optik zoom pek sıradan bişey değil zaten
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Yerbay. 9 yıl
Win7 li bir telefonun tutacaını pek zannetmiyorum ben. alışılmışın dışına çıkmakta herzaman fayda var.
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aydin60 9 yıl
Resmi olarak bi açıklansın bakalım.
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