7.500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Editörü
Tam Boyutta Gör
Honor, Magic 8 serisini bugün resmi olarak tanıttığı
Magic 8 Lite modeliyle genişletti. Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Magic 8 Lite neler sunuyor bir göz atalım. Honor Magic 8 Lite neler sunuyor?
Honor Magic 8 Lite gücünü
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga setinden alıyor ve işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Telefon, 6.79 inç boyutunda, 1200 x 2640 çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3.840 Hz PWM karartma özelliği ve 6.000 nit tepe parlaklığı sunuyor.
Kamera kurulumu ise
108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 16 MP selfie kamerasından oluşuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 7.500 mAh'lik dev bataryası. Bu dev bataryaya rağmen telefon 7,76 mm kalınlığı ve 189 gram ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün vermiyor.
Tam Boyutta Gör
Magic 8 Lite, toza ve suya dayanıklılık için
IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla geliyor. Renk seçenekleri ise Orman Yeşili, Gece Siyahı ve Kızılımsı Kahverengi olarak açıklanmış. Honor ayrıca telefonun mermer gibi yüzeylerde 2.5 metreye kadar düşmeye dayanabildiğini belirtiyor.
16 Aralık'ta Türkiye'de lansmanı gerçekleştirilecek olan telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.
Honor Magic 8 Lite özellikleri
Ekran: 6.79 inç, 1200 x 2640 piksel, 120Hz, 6.000 nit, AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 256 GB, 512 GB
İşletim sistemi: MagicOS 9, Android 15
Arka kamera: 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş)
Ön kamera: 16 MP, f/2.5
Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, Stereo hoparlörler, IP66, IP68 ve IP69K sertifikası
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
Batarya: 7500 mAh, 66 W hızlı şarj
Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76.1 x 7.8 mm, 189 g
Kaynakça
https://www.honor.com/tr/phones/honor-magic8-lite/
https://www.gsmarena.com/honor_magic8_lite_is_official_with_a_very_big_battery-news-70610.php
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...