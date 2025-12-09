Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7.500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, Magic 8 serisini bugün resmi olarak tanıttığı Magic 8 Lite modeliyle genişletti. 7.500 mAh'lik dev bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    7500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Magic 8 serisini bugün resmi olarak tanıttığı Magic 8 Lite modeliyle genişletti. Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Magic 8 Lite neler sunuyor bir göz atalım.

    Honor Magic 8 Lite neler sunuyor?

    Honor Magic 8 Lite gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga setinden alıyor ve işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Telefon, 6.79 inç boyutunda, 1200 x 2640 çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3.840 Hz PWM karartma özelliği ve 6.000 nit tepe parlaklığı sunuyor.

    7500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri
    Kamera kurulumu ise 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 16 MP selfie kamerasından oluşuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 7.500 mAh'lik dev bataryası. Bu dev bataryaya rağmen telefon 7,76 mm kalınlığı ve 189 gram ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün vermiyor.
    7500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Magic 8 Lite, toza ve suya dayanıklılık için IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla geliyor. Renk seçenekleri ise Orman Yeşili, Gece Siyahı ve Kızılımsı Kahverengi olarak açıklanmış. Honor ayrıca telefonun mermer gibi yüzeylerde 2.5 metreye kadar düşmeye dayanabildiğini belirtiyor.

    16 Aralık'ta Türkiye'de lansmanı gerçekleştirilecek olan telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.

    Honor Magic 8 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.79 inç, 1200 x 2640 piksel, 120Hz, 6.000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB
    • İşletim sistemi: MagicOS 9, Android 15
    • Arka kamera: 108 MP, f/1.8 (ana) + 5 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.5
    • Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, Stereo hoparlörler, IP66, IP68 ve IP69K sertifikası
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
    • Batarya: 7500 mAh, 66 W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76.1 x 7.8 mm, 189 g
    Kaynakça https://www.honor.com/tr/phones/honor-magic8-lite/ https://www.gsmarena.com/honor_magic8_lite_is_official_with_a_very_big_battery-news-70610.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polinom olma şartı ödüllü motorlar bmw 118i alınır mı fluence 1.6 benzinli yorumları megane 2 teyp kodu bulma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum