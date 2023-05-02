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    Sony yeni oyuncu televizyonunu duyurdu

    Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu PlayStation 5 konsolu algılayarak otomatik olarak farklı optimizasyonları devreye sokuyor. Oyuncular için yok yok desek yeridir.
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    Sony Gaming TV X90L
    Bir süredir PlayStation markasının yanına Inzone oyuncu ekipmanlarını da ekleyen Sony, televizyon tarafında da hareketli. Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu oturma odanıza dev bir tecrübe entegre ediyor.

    Sony Gaming TV X90L özellikleri ve fiyatı

    Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu anlaşılacağı üzere PS kullanıcıları odağında hazırlandı. PlayStation 5 konsolu televizyona takıldığında otomatik olarak algılıyor ve oyunlara özel optimizasyonları devreye alıyor.

    4K ekranda değişken tazeleme hızı 120Hz seviyesine kadar çıkıyor. Hareketli bulanıklığın azaltılması, siyah denge ayarlaması, değişken odak modları, nişangâh gibi özellikleri olan televizyonda HDR otomatik olarak içeriği algılayarak görüntü modlarını buna göre ayarlıyor.

    Diğer konsollar takıldığında ise yine belirli oranda optimizasyonlar kullanılabiliyor. İki adet HDMI 2.1 girişi sayesinde farklı konsollar kullanılabiliyor. Sony Gaming TV X90L modelinin 55 inçlik versiyonu 1085$ iken 65 inçlik versiyon 1300$, 75 inçlik versiyonu 1881$ ve 98 inçlik versiyon da 5787$ olarak Çin’de satışa sunulacak.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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