Sony yeni oyuncu televizyonunu duyurdu

Bir süredir PlayStation markasının yanına Inzone oyuncu ekipmanlarını da ekleyen Sony, televizyon tarafında da hareketli. Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu oturma odanıza dev bir tecrübe entegre ediyor.

Sony Gaming TV X90L özellikleri ve fiyatı

Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu anlaşılacağı üzere PS kullanıcıları odağında hazırlandı. PlayStation 5 konsolu televizyona takıldığında otomatik olarak algılıyor ve oyunlara özel optimizasyonları devreye alıyor.

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4K ekranda değişken tazeleme hızı 120Hz seviyesine kadar çıkıyor. Hareketli bulanıklığın azaltılması, siyah denge ayarlaması, değişken odak modları, nişangâh gibi özellikleri olan televizyonda HDR otomatik olarak içeriği algılayarak görüntü modlarını buna göre ayarlıyor.

Diğer konsollar takıldığında ise yine belirli oranda optimizasyonlar kullanılabiliyor. İki adet HDMI 2.1 girişi sayesinde farklı konsollar kullanılabiliyor. Sony Gaming TV X90L modelinin 55 inçlik versiyonu 1085$ iken 65 inçlik versiyon 1300$, 75 inçlik versiyonu 1881$ ve 98 inçlik versiyon da 5787$ olarak Çin’de satışa sunulacak.

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Sony Gaming TV X90L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı