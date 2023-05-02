Sony yeni oyuncu televizyonunu duyurdu

Sony Gaming TV X90L özellikleri ve fiyatı
Sony Gaming TV X90L oyuncu televizyonu anlaşılacağı üzere PS kullanıcıları odağında hazırlandı. PlayStation 5 konsolu televizyona takıldığında otomatik olarak algılıyor ve oyunlara özel optimizasyonları devreye alıyor.
4K ekranda değişken tazeleme hızı 120Hz seviyesine kadar çıkıyor. Hareketli bulanıklığın azaltılması, siyah denge ayarlaması, değişken odak modları, nişangâh gibi özellikleri olan televizyonda HDR otomatik olarak içeriği algılayarak görüntü modlarını buna göre ayarlıyor.
Diğer konsollar takıldığında ise yine belirli oranda optimizasyonlar kullanılabiliyor. İki adet HDMI 2.1 girişi sayesinde farklı konsollar kullanılabiliyor. Sony Gaming TV X90L modelinin 55 inçlik versiyonu 1085$ iken 65 inçlik versiyon 1300$, 75 inçlik versiyonu 1881$ ve 98 inçlik versiyon da 5787$ olarak Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah