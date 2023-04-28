Sony, PS5 satışlarıyla birlikte rekorlar kırıyor

Tam Boyutta Gör Sony, bir süre önce 2022 mali yılının son çeyreğine ait verileri açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre Sony, PlayStation 5 konsolları için arz sıkıntısını çözmüş görünüyor zira konsolda talep patlaması yaşanıyor. Japon elektronik devi üst üste iki çeyrektir güçlü satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sony'de işler yolunda

Sony, geçtiğimiz üç aylık dönemde 6,3 milyon PlayStation 5 sattığını duyurdu. Bu, şirketin bir önceki yılın aynı çeyreğinde sevk ettiği miktarın (2 milyon) üç katından fazla. Böylece PS5 konsolunun satışları 38,4 milyon adedi geçmiş oldu. Ancak yazılım tarafında haberler o kadar da iyi değil. Oyun yazılımından elde edilen gelir genel olarak arttı, ancak sevk edilen birim sayısı 2021'in dördüncü çeyreğinde 70,5 milyondan 2022'nin aynı çeyreğinde 68 milyona düştü. PlayStation Network aylık aktif kullanıcı sayısı biraz artarak 106 milyondan 108 milyona çıktı. PlayStation Plus aboneleri ise 47,4 milyonda sabit kaldı.

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Sony, Mart 2023’te biten çeyrekte yüzde 35 artışla 22,7 miyar dolar gelir ve yüzde 7’lik bir düşüşle 945,4 milyon dolar net gelir bildirdi. 2022 mali yılının tamamında ise 84.8 milyar dolar gelir elde etti. Firma gelirlerini yüzde 16 artırırken net gelirlerini de çok hafif artırarak 8,9 milyar dolara yükseltti. Japon devinin oyun bölümü, yıllık yüzde 27 düşüşe rağmen 1.8 milyar dolar net gelir elde etmeyi başardı. Gelir bakımından ise oyun tarafı yüzde 33 artışla 26.8 milyar dolar akış sağladı. Son konsol ve oyun tarafının yanında kamera sensörleri de üretiyor. Firmanın bu bölümünde elde ettiği net gelir yüzde 36 artarak 1,56 milyar dolara yükseldi.

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