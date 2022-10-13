Sony ile Honda ortaklığının ilk elektrikli aracı için tarih verildi: İnternet üzerinden satılacak

Sony Group ve Honda bu yıl Mart ayında elektrikli araçlar konusunda iş birliği yapacaklarını açıklamışlardı. Her iki taraf da yeni Sony Honda Mobility şirketinin kuruluşuna %50'şer oranında yatırım yaptı. Sony Honda Mobility imzalı ilk elektrikli araç 2025'in ilk yarısında ön siparişe sunulacak, teslimatlar ise 2026 yılında başlayacak.
Avrupa'ya da gelecek
Kuzey Amerika'da 2026'da piyasaya sürülecek otomobil Japonya'da ise aynı yılın ikinci yarısında müşterilere teslim edilecek. Sony ile Honda ortaklığında üretilecek otomobillerin Avrupa pazarında da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Aktarılan bilgilere göre araç satışları bayiler yerine internet üzerinden yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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