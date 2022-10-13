Sony ile Honda ortaklığının ilk elektrikli aracı için tarih verildi: İnternet üzerinden satılacak

Tam Boyutta Gör Japon teknoloji şirketi Sony ve aynı ülkenin otomotiv devi Honda Motor'un ortaklaşa kurduğu elektrikli araç şirketi Sony Honda Mobility, Honda'nın Kuzey Amerika'daki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. İki büyük ismi bir araya getiren projenin merak edilen bazı detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Sony Group ve Honda bu yıl Mart ayında elektrikli araçlar konusunda iş birliği yapacaklarını açıklamışlardı. Her iki taraf da yeni Sony Honda Mobility şirketinin kuruluşuna %50'şer oranında yatırım yaptı. Sony Honda Mobility imzalı ilk elektrikli araç 2025'in ilk yarısında ön siparişe sunulacak, teslimatlar ise 2026 yılında başlayacak.

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Avrupa'ya da gelecek

Kuzey Amerika'da 2026'da piyasaya sürülecek otomobil Japonya'da ise aynı yılın ikinci yarısında müşterilere teslim edilecek. Sony ile Honda ortaklığında üretilecek otomobillerin Avrupa pazarında da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Aktarılan bilgilere göre araç satışları bayiler yerine internet üzerinden yapılacak.

Tam Boyutta Gör Sony Honda Mobility, elektrikli araçlarında Seviye 3 otonom sürüş sistemine yer vermeyi hedefliyor. Bunun için gerekli tüm sensörler ve teknolojiler Sony tarafından sağlanacak. Ayrıca otomobiller Sony'nin onları rakiplerinden farklı kılacak en son görüntüleme ve ses teknolojilerini içerecek. Honda ise projede otomobil üretimindeki tecrübesini konuşturacak.

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Sony ile Honda ortaklığının ilk elektrikli otomobili geliyor