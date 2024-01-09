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    Anlık Bildirim

    Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela CES 2024'te sahneye çıktı

    Tasarımı ve özellikleri bir yana, sunum esnasında Afeela elektrikli sedanın sahneye PS5 oyun koluyla kontrol edilerek çıkması gösterinin en dikkat çekici yanlarından biri oldu.
    Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela Tam Boyutta Gör
    Sony Honda Mobility, elektrikli otomobil pazarına yönelik geliştirdikleri Afeela isimli sedan modelin son halini CES 2024'te sergiledi. Tasarımı güncellenen prototip, önümüzdeki yıl başlayacağı açıklanan seri üretim versiyonuna çok yakın bir öngösterim olarak karşımızda.

    Afeela sedandaki en dikkat çekici değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Boydan boya uzanan LED ışık imzası, farlar ve ortadaki dijital ekranı kapsayan bölümün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra tamponda da değişiklikler yapılmış. Yan tarafta ise daha kalın sütunlar ve geleneksel yan aynalara geçiş yapıldığı dikkat çekiyor.

    Tasarımsal değişiklikler, otomobilin uzunluğunun biraz artmasına neden olmuş. CES 2024'te sergilenen prototip; 4915 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da geçen yıl tanıtılan prototipe göre 2 cm daha uzun olduğu anlamıne geliyor.

    Afeela'nın iç mekanındaki tasarım büyük oranda korunmuş. Ancak elden geçirilen orta konsolda artık iki telefonu aynı anda şarj edebilecek bir şarj ünitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra direksiyon simidi ve dikiz aynasında da ufak değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bilgi-eğlence sisteminin emanet edildiği boydan boya ekran tasarımı ise varlığını sürdürüyor.

    Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan, her biri 180 kW (245 hp) maksimum güç üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan modelde 91 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Sürüş menzili gibi diğer detaylar henüz açıklanmadı fakat otomobilin 11 kW AC ve 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olduğu da onaylanmış durumda.

    21 inç jantlar, havalı süspansiyon, OTA yazılım güncellemeleri, Epic Games iş birliği sayesinde Unreal Engine 5 destekli bilgi-eğlence sistemi, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon, otonom şerit değiştirme, otonom akıllı park, kullanıcıyı algılayarak otomatik açılan kapılar, 800 TOPS işlem gücüne sahip Qualcomm SoC, Azure OpenAI servisini kullanan kişisel asistan, 360 derece görüş sağlayan kamera ve sensörler de otomobilin özellikleri arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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