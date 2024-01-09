Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela CES 2024'te sahneye çıktı

Afeela sedandaki en dikkat çekici değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Boydan boya uzanan LED ışık imzası, farlar ve ortadaki dijital ekranı kapsayan bölümün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra tamponda da değişiklikler yapılmış. Yan tarafta ise daha kalın sütunlar ve geleneksel yan aynalara geçiş yapıldığı dikkat çekiyor.
Tasarımsal değişiklikler, otomobilin uzunluğunun biraz artmasına neden olmuş. CES 2024'te sergilenen prototip; 4915 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da geçen yıl tanıtılan prototipe göre 2 cm daha uzun olduğu anlamıne geliyor.
Afeela'nın iç mekanındaki tasarım büyük oranda korunmuş. Ancak elden geçirilen orta konsolda artık iki telefonu aynı anda şarj edebilecek bir şarj ünitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra direksiyon simidi ve dikiz aynasında da ufak değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bilgi-eğlence sisteminin emanet edildiği boydan boya ekran tasarımı ise varlığını sürdürüyor.
21 inç jantlar, havalı süspansiyon, OTA yazılım güncellemeleri, Epic Games iş birliği sayesinde Unreal Engine 5 destekli bilgi-eğlence sistemi, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon, otonom şerit değiştirme, otonom akıllı park, kullanıcıyı algılayarak otomatik açılan kapılar, 800 TOPS işlem gücüne sahip Qualcomm SoC, Azure OpenAI servisini kullanan kişisel asistan, 360 derece görüş sağlayan kamera ve sensörler de otomobilin özellikleri arasında.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.