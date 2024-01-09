Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela CES 2024'te sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Sony Honda Mobility, elektrikli otomobil pazarına yönelik geliştirdikleri Afeela isimli sedan modelin son halini CES 2024'te sergiledi. Tasarımı güncellenen prototip, önümüzdeki yıl başlayacağı açıklanan seri üretim versiyonuna çok yakın bir öngösterim olarak karşımızda.

Afeela sedandaki en dikkat çekici değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Boydan boya uzanan LED ışık imzası, farlar ve ortadaki dijital ekranı kapsayan bölümün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra tamponda da değişiklikler yapılmış. Yan tarafta ise daha kalın sütunlar ve geleneksel yan aynalara geçiş yapıldığı dikkat çekiyor.

Tasarımsal değişiklikler, otomobilin uzunluğunun biraz artmasına neden olmuş. CES 2024'te sergilenen prototip; 4915 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da geçen yıl tanıtılan prototipe göre 2 cm daha uzun olduğu anlamıne geliyor.

Afeela'nın iç mekanındaki tasarım büyük oranda korunmuş. Ancak elden geçirilen orta konsolda artık iki telefonu aynı anda şarj edebilecek bir şarj ünitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra direksiyon simidi ve dikiz aynasında da ufak değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bilgi-eğlence sisteminin emanet edildiği boydan boya ekran tasarımı ise varlığını sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedan, her biri 180 kW (245 hp) maksimum güç üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan modelde 91 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Sürüş menzili gibi diğer detaylar henüz açıklanmadı fakat otomobilin 11 kW AC ve 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olduğu da onaylanmış durumda.

21 inç jantlar, havalı süspansiyon, OTA yazılım güncellemeleri, Epic Games iş birliği sayesinde Unreal Engine 5 destekli bilgi-eğlence sistemi, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon, otonom şerit değiştirme, otonom akıllı park, kullanıcıyı algılayarak otomatik açılan kapılar, 800 TOPS işlem gücüne sahip Qualcomm SoC, Azure OpenAI servisini kullanan kişisel asistan, 360 derece görüş sağlayan kamera ve sensörler de otomobilin özellikleri arasında.

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Oyun koluyla kontrol edilen araba: Sony Honda Afeela