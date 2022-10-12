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    Yeni 2023 BMW M2 tanıtıldı: Yeni tasarım ve 460 hp güç

    Eskiye göre biraz daha büyük ve ağır bir otomobil olan yeni nesil BMW M2'nin güçlenen motoru standart olarak arkadan itiş ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. İşte detaylar:
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    Yeni BMW M2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    BMW, kısa süre önce yeni M2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci nesil BMW M2, yenilenen tasarımı, geliştirilen sürüş dinamikleri ve daha güçlü motoruyla dikkat çekiyor. İşte 2023 BMW M2 ve özellikleri:

    Yeni BMW M2, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni BMW M2, şirketin S58 kod adlı twin-turbo 3.0 litre sıralı altı silindirli motorunu kullanıyor. Arka tekerleklere güç veren benzinli motor 460 hp güç ve 550 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni M2'de 8 ileri M Steptronic şanzıman opsiyonu da mevcut.

    M2'nin manuel şanzımanlı versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken diğer seçenekte bu süre 4,1 saniyeye düşüyor. 0-200 km/s süreleri ise sırasıyla 14,3 saniye ve 13,5 saniye olarak açıklanmış. Kompakt modelin son hızı 250 km/s ile sınırlı ancak M sürücü paketi ile bu sınır 285 km/s'e yükseltilebiliyor.

    Yeni BMW M2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2023 BMW M2'de aktif M diferansiyel (arka), M çekiş kontrol fonksiyonu, aktif süspansiyon sistemi ve dinamik denge kontrol sistemi standart olarak sunuluyor. Fren sisteminde ise önde altı pistonlu, sabit kaliperli frenler arkada ise tek pistonlu yüzer kaliperli frenler görev yapıyor. M2'de 19 ve 20 inç ön-arka hafif alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

    Yeni model, 4580 mm uzunluğa, 1887 mm genişliğe ve 1402 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle selefine göre 104 mm daha uzun ve 33 mm daha geniş olduğunu söylemek mümkün. Otomobilin ağırlığı manuel şanzımanla 1700 kg olarak açıklandı. Bu da eski M2 Competition'a göre 150 kg artış anlamına geliyor. Otomatik şanzımanlı M2 ise 1725 kg ağırlığa sahip.

    Yeni BMW M2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    M2'nin kabininde, aydınlatmalı M logosuna sahip M Sport koltuklar bulunuyor. M Carbon çanak koltuklar ise Karbon Paketi ile birlikte ilk kez opsiyon olarak sunuluyor. Bu pakette ayrıca M Carbon tavan da özelliklere ekleniyor ki bu sayede ağırlığın 6 kg civarında azaltılmasının yanı sıra ağırlık merkezi de aşağıya çekiliyor. Bunun dışında 12.3 ve 14.9 inçlik ekranlara sahip kavisli panel de dikkat çeken özellikler arasında.

    2023 BMW M2 özel olarak Meksika'daki San Luis Potosí fabrikasında üretilecek. 2023'ün nisan ayında satışa çıkarılacağı belirtilen modelin fiyatı 63 bin dolardan başlayacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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