Sony, PlayStation’ın yeni liderlerini açıkladı

Eski CEO Jim Ryan'ın Mart ayında görevinden ayrılmasından bu yana SIE'nin geçici CEO'su olarak görev yapan Hiroki Totoki, Sony Group Corporation'daki Başkan, COO ve CFO görevlerine ek olarak SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Dolayısıyla Nishino ve Hulst, Totoki'ye rapor verecek.
Sony PlayStation’ı ilk kez eş-CEO’lar yönetecek
Uzun yıllar boyunca Sony bünyesine yöneticilik yapan Jim Ryan’ın emeklilik kararıyla birlikte Totoki, Sony SIE’nin geçici CEO'su olarak görev yapıyordu bu role uygun birisini bulmak için çalışıyordu. Ancak Sony, PlayStation işini platform ve oyunlar genelinde yönetimi bölmeye karar verdi. Hem Nishino hem de Hulst, şirkette onlarca yıldır yer alıyorlar. Dolayısıyla şirket kültürüne hakimler.
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Öte yandan bu isimler alanlarında yetkin olsa da Sony, ilk defa PlayStation işini yönetmek için eş-CEO’lar atıyor. Sony’nin açıklaması aynı zamanda son finansal raporlarını açıklamasından birkaç saat önce gerçekleştirildi. Firma, ilgili raporunda yıllık kârda yüzde 7'lik düşüş bildirirken dünya genelinde 59.3 milyon PS5 satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/13/24155982/sony-playstation-co-ceo-hermen-hulst-hideaki-nishino https://sonyinteractive.com/en/press-releases/2024/new-leadership-structure-formed-at-sony-interactive-entertainment/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.