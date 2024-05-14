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    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation’ın yeni liderlerini açıkladı

    Sony, Jim Ryan’ın birkaç ay önce emeklilik kararı almasının ardından onun yerine geçecek iki eş CEO seçti. Bundan sonra PlayStation, Hideaki Nishino ve Hermen Hulst tarafından yönetilecek.
    Sony, PlayStation’ın yeni liderlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Sony Group Corporation ve oyun platformu PlayStation'ın arkasındaki şirket Sony Interactive Entertainment (SIE), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak liderlik değişikliğini duyurdu. Hideaki Nishino, SIE'nin Platform İş Grubu CEO'su olarak atanırken, Hermen Hulst da SIE'nin Stüdyo İş Grubu CEO'su olarak atanacak.

    Eski CEO Jim Ryan'ın Mart ayında görevinden ayrılmasından bu yana SIE'nin geçici CEO'su olarak görev yapan Hiroki Totoki, Sony Group Corporation'daki Başkan, COO ve CFO görevlerine ek olarak SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Dolayısıyla Nishino ve Hulst, Totoki'ye rapor verecek.

    Sony PlayStation’ı ilk kez eş-CEO’lar yönetecek

    Uzun yıllar boyunca Sony bünyesine yöneticilik yapan Jim Ryan’ın emeklilik kararıyla birlikte Totoki, Sony SIE’nin geçici CEO'su olarak görev yapıyordu bu role uygun birisini bulmak için çalışıyordu. Ancak Sony, PlayStation işini platform ve oyunlar genelinde yönetimi bölmeye karar verdi. Hem Nishino hem de Hulst, şirkette onlarca yıldır yer alıyorlar. Dolayısıyla şirket kültürüne hakimler.

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    Öte yandan bu isimler alanlarında yetkin olsa da Sony, ilk defa PlayStation işini yönetmek için eş-CEO’lar atıyor. Sony’nin açıklaması aynı zamanda son finansal raporlarını açıklamasından birkaç saat önce gerçekleştirildi. Firma, ilgili raporunda yıllık kârda yüzde 7'lik düşüş bildirirken dünya genelinde 59.3 milyon PS5 satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/13/24155982/sony-playstation-co-ceo-hermen-hulst-hideaki-nishino https://sonyinteractive.com/en/press-releases/2024/new-leadership-structure-formed-at-sony-interactive-entertainment/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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