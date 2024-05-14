Sony, PlayStation’ın yeni liderlerini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Sony Group Corporation ve oyun platformu PlayStation'ın arkasındaki şirket Sony Interactive Entertainment (SIE), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak liderlik değişikliğini duyurdu. Hideaki Nishino, SIE'nin Platform İş Grubu CEO'su olarak atanırken, Hermen Hulst da SIE'nin Stüdyo İş Grubu CEO'su olarak atanacak.

Eski CEO Jim Ryan'ın Mart ayında görevinden ayrılmasından bu yana SIE'nin geçici CEO'su olarak görev yapan Hiroki Totoki, Sony Group Corporation'daki Başkan, COO ve CFO görevlerine ek olarak SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Dolayısıyla Nishino ve Hulst, Totoki'ye rapor verecek.

Sony PlayStation’ı ilk kez eş-CEO’lar yönetecek

Uzun yıllar boyunca Sony bünyesine yöneticilik yapan Jim Ryan’ın emeklilik kararıyla birlikte Totoki, Sony SIE’nin geçici CEO'su olarak görev yapıyordu bu role uygun birisini bulmak için çalışıyordu. Ancak Sony, PlayStation işini platform ve oyunlar genelinde yönetimi bölmeye karar verdi. Hem Nishino hem de Hulst, şirkette onlarca yıldır yer alıyorlar. Dolayısıyla şirket kültürüne hakimler.

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Öte yandan bu isimler alanlarında yetkin olsa da Sony, ilk defa PlayStation işini yönetmek için eş-CEO’lar atıyor. Sony’nin açıklaması aynı zamanda son finansal raporlarını açıklamasından birkaç saat önce gerçekleştirildi. Firma, ilgili raporunda yıllık kârda yüzde 7'lik düşüş bildirirken dünya genelinde 59.3 milyon PS5 satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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