Sony, beklenen PlayStation VR2 çıkış tarihi ve fiyatını resmen açıkladı

Tam Boyutta Gör Sony, geçtiğimiz ağustos ayında PlayStation VR2’nin 2023 yılında geleceğini zaten duyurmuştu ancak bir fiyat bilgisi veya net bir tarih açıklamamıştı. Çok kısa bir süre önce ise yapılan duyuru ile PlayStation VR2'nin Şubat 2023'te resmi olarak satışa çıkacağı açıklandı.

Onlarca oyunun olduğu EA Play, Steam'de 8 TL oldu 5 sa. önce eklendi

PlayStation VR2 çıkış tarihi ve fiyatı

Resmi açıklamaya göre PlayStation VR2, 22 Şubat 2023'te 549,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ön siparişler ise 15 Kasım tarihinde başlayacak. PlayStation VR2, PS VR2 başlığı, PS VR2 Sense denetleyicileri ve stereo kulaklıkları içerecek. Ayrıca standart pakete ek olarak PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain paketi 599,99 dolar karşılığında raflardaki yerini alacak. PlayStation VR2 Sense denetleyici şarj istasyonunun fiyatı ise 49,99 dolar olarak lanse edildi.

PlayStation VR2: 549,99 Dolar

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain: 599,99 Dolar

PlayStation VR2 Sense şarj istasyonu: 49,99 Dolar

Tam Boyutta Gör PlayStation VR2 sanal gerçeklik gözlüğüne ilk olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki oyuncular ön sipariş verebilecek. Siparişler doğrudan PlayStation'ın direct.playstation.com sitesindeki mağazadan gerçekleştirilecek. Diğer pazarlarda ise ön siparişler ve satışlar perakendeci ortaklarla da gerçekleştirilebilecek.

PlayStation VR2 çıkışında en az 20 oyuna sahip olacak

Tam Boyutta Gör Sony, ayrıca PlayStation VR2 için geliştirilmekte olan 11 yeni oyunla ilgili yeni bir açıklama da yaptı. Firma, The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR - Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall ve Tentacular yapımlarını duyurmuş durumda. Sony ayrıca PS VR2'nin çıkışında en az 20 oyun olacağını da açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Sony PlayStation VR2 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı