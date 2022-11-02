Sony, beklenen PlayStation VR2 çıkış tarihi ve fiyatını resmen açıkladı

Resmi açıklamaya göre PlayStation VR2, 22 Şubat 2023'te 549,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ön siparişler ise 15 Kasım tarihinde başlayacak. PlayStation VR2, PS VR2 başlığı, PS VR2 Sense denetleyicileri ve stereo kulaklıkları içerecek. Ayrıca standart pakete ek olarak PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain paketi 599,99 dolar karşılığında raflardaki yerini alacak. PlayStation VR2 Sense denetleyici şarj istasyonunun fiyatı ise 49,99 dolar olarak lanse edildi.
PlayStation VR2: 549,99 Dolar
PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain: 599,99 Dolar
PlayStation VR2 Sense şarj istasyonu: 49,99 Dolar
PlayStation VR2 çıkışında en az 20 oyuna sahip olacak