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    Anlık Bildirim

    Onlarca oyunun olduğu EA Play, Steam'de ilk ay 8 TL oldu

    Electronic Arst'ın abonelik hizmeti EA Play, Steam'de ilk aya özel büyük bir indirime girdi. EA Play Steam ile birlikte servisteki tüm oyunları oynayabilmek mümkün. 
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    Onlarca oyunun olduğu EA Play, Steam'de 8 TL oldu Tam Boyutta Gör

    Electronic Arst'ın oyun abonelik servisi olan EA Play, Steam'de ilk aya özel indirime girmiş durumda. Xbox Game Pass ve Ps Plus tarzı bir servis olan EA Play'de, Electronic Arst'ın oyunları yer almakta. Kullanıcılar aylık veya yıllık abonelik ile platformda yer alan oyunların tamamına erişim sağlayabilmekte.

     

    EA Play bünyesinde halihazırda 50'den fazla oyun bulunuyor. Bu sayı hizmetin Origin versiyonunda yaklaşık 80 adet, EA Play Pro (Origin) seçeneğinde ise yaklaşık 150 adet oyun olarak gerçekleşiyor.

    EA Play, ilk aya özel 8 TL

    Onlarca oyunun olduğu EA Play, Steam'de 8 TL oldu Tam Boyutta Gör

    Öte yandan EA Play'in aylık ücreti ise 40 TL. Fakat yeni yapılan kampanya sayesinde aylık abonelik ücreti ilk ay için 8 TL seviyesine indirilmiş durumda. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz. Eğer servisi beğenirseniz yıllık 250 TL olan paketin daha avantajlı olduğunu da belirtelim.

    Steam'de geçerli EA Play, kampanyasına ilk kez abone olacak olanlar katılabiliyor. Eğer daha önceden bir abonelik başlatmışsanız bu indirimden yararlanamayacaksınız. Bu arada kampanya, 15 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.

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