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    Sony, PlayStation VR2 için tarihi verdi: PS5 kullanıcıları için heyecan dorukta

    Sony, PS5 kullanıcılarının merakla beklediği sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR2 için tarihi paylaştı. PS VR 2 ne zaman çıkacak? sorusu yanıtlanmış oldu.    
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    Sony PS VR 2 ne zaman çıkacak

    Sony’nin açıklamasına göre, PS5 kullanıcılarının PlayStation VR2 sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimlemek için 2023’e kadar beklemeleri gerekecek.

    Sony PS VR2 sanal gerçeklik gözlüğü, 4K çözünürlüğe çıkabilen, 90 veya 120Hz’de çalışabilen, 110 derece görüş alanı suan ve foveated rendering kullanan iki adet OLED ekrana sahip. VR gözlük, konsola tek bir USB-C kablosuyla bağlanabiliyor. PS VR2, ilk PlayStation VR gözlüğünün aksine kullanıcının hareketlerini izlemek için konsola bağlı kamerayı kullanmıyor. Bunun yerine, Quest 2’ye benzer şekilde içten dışa izlemeyi kullanıyor. Bu, kullanıcıların başlığı takarken etrafı görebileceği anlamına geliyor. PlayStation 5’e bağlı PlayStation HD kamera, kullanıcının VR oyunları oynarken yayın yapmasına izin verecek.

    PS VR 2, yalnızca PlayStation 5 oyun konsoluyla çalışıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü çıkış yaptığında, Horizon ve Walking Dead evrenlerinde geçen oyunların yanı sıra No Man’s Sky ve Residen Evil Village’ın VR versiyonu dahil 20 büyük oyun oynanabilir olacak.

    Sony PlayStation VR2 sense kontrol cihazı

    Sony, PS5’in DualSense kontrolcüleri gibi uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirime sahip küre şeklinde PlayStation VR2 sense kontrol cihazını da göstermişti. PlayStation VR2 kontrolcüleri, herhangi bir şeye basmak zorunda kalmadan başparmağınızı, işaret parmağınızı veya orta parmağınızı nereye koyduğunuzu algılayabilen parmak dokunuşu algılama özelliğine de sahip.

    PlayStation VR2 sense kontrol cihazı
    Tam Boyutta Gör

    Sony PS VR2 ne zaman çıkacak?

    Sony, Twitter ve Instagram üzerinden PS VR2 başlığın 2023’ün başlarında geleceğini duyurdu.

    Sony PS VR2 özellikleri

    • Görüntüleme yöntemi: OLED
    • Panel çözünürlüğü: Her göz için 2000 x 2040
    • Panel yenileme hızı: 90Hz, 120Hz
    • Lens ayrımı: Ayarlanabilir
    • Görüş alanı: Yaklaşık 110 derece
    • Sensörler: Hareket algılayıcı (3’ü jiroskop 3’ü ivme ölçer, 6 eksenli hareket algılama sistemi), Aparat algılayıcı (Kızılötesi yakınlık algılayıcı)
    • Kameralar: Gözlük ve kontrol cihazı takibi için 4 adet yerleşik kamera, Göz takibinde her göz için kızılötesi kamera
    • Geri bildirim: Gözlükte titreşim
    • PS5 ile bağlantı: USB-C
    • Ses: Giriş (Dahili mikrofon), Çıkış (Stereo kulaklık jakı)
    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/8/22/23317342/sony-playstation-ps-vr2-release-date-early-2023 https://www.playstation.com/tr-tr/ps-vr2/
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