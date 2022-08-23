Sony, PlayStation VR2 için tarihi verdi: PS5 kullanıcıları için heyecan dorukta

Sony’nin açıklamasına göre, PS5 kullanıcılarının PlayStation VR2 sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimlemek için 2023’e kadar beklemeleri gerekecek.

Sony, PlayStation oyunu Days Gone'ın filmi üzerinde çalışıyor 2 gün önce eklendi

Sony PS VR2 sanal gerçeklik gözlüğü, 4K çözünürlüğe çıkabilen, 90 veya 120Hz’de çalışabilen, 110 derece görüş alanı suan ve foveated rendering kullanan iki adet OLED ekrana sahip. VR gözlük, konsola tek bir USB-C kablosuyla bağlanabiliyor. PS VR2, ilk PlayStation VR gözlüğünün aksine kullanıcının hareketlerini izlemek için konsola bağlı kamerayı kullanmıyor. Bunun yerine, Quest 2’ye benzer şekilde içten dışa izlemeyi kullanıyor. Bu, kullanıcıların başlığı takarken etrafı görebileceği anlamına geliyor. PlayStation 5’e bağlı PlayStation HD kamera, kullanıcının VR oyunları oynarken yayın yapmasına izin verecek.

PS VR 2, yalnızca PlayStation 5 oyun konsoluyla çalışıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü çıkış yaptığında, Horizon ve Walking Dead evrenlerinde geçen oyunların yanı sıra No Man’s Sky ve Residen Evil Village’ın VR versiyonu dahil 20 büyük oyun oynanabilir olacak.

Sony PlayStation VR2 sense kontrol cihazı

Sony, PS5’in DualSense kontrolcüleri gibi uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirime sahip küre şeklinde PlayStation VR2 sense kontrol cihazını da göstermişti. PlayStation VR2 kontrolcüleri, herhangi bir şeye basmak zorunda kalmadan başparmağınızı, işaret parmağınızı veya orta parmağınızı nereye koyduğunuzu algılayabilen parmak dokunuşu algılama özelliğine de sahip.

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Sony PS VR2 ne zaman çıkacak?

Sony, Twitter ve Instagram üzerinden PS VR2 başlığın 2023’ün başlarında geleceğini duyurdu.

Sony PS VR2 özellikleri

Görüntüleme yöntemi: OLED

Panel çözünürlüğü: Her göz için 2000 x 2040

Panel yenileme hızı: 90Hz, 120Hz

Lens ayrımı: Ayarlanabilir

Görüş alanı: Yaklaşık 110 derece

Sensörler: Hareket algılayıcı (3’ü jiroskop 3’ü ivme ölçer, 6 eksenli hareket algılama sistemi), Aparat algılayıcı (Kızılötesi yakınlık algılayıcı)

Kameralar: Gözlük ve kontrol cihazı takibi için 4 adet yerleşik kamera, Göz takibinde her göz için kızılötesi kamera

Geri bildirim: Gözlükte titreşim

PS5 ile bağlantı: USB-C

Ses: Giriş (Dahili mikrofon), Çıkış (Stereo kulaklık jakı)

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