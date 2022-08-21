Sony, PlayStation oyunu Days Gone'ın filmi üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Sony, PlayStation ile birlikte birçok güzel oyun dünyasıyla bizleri tanıştırdı. Şimdi bu oyunları yavaş yavaş PC'ye getirmeye başladı ve bazı yapımlarının da film veya dizisini yapmaya başladı. Geçtiğimzi saatlerde PC'ye gelen bir PlayStation oyununun filmi duyuruldu.

Days Gone Filmi

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Sony, Days Gone'ın filmi üzerinde çalışıyor. Filmin yapımcılığını Vendetta Productions ve PlayStation Productions üstlenecek. X-Men: First Class senaristi Sheldon Turner'ın yine senaryoyu yazacağı söyleniyor. Filmin başrolü için ise düşünülen isim Outlander'ın yıldızı Sam Heughan.

Netflix reklamlı üyelik nasıl olacak? 2 gün önce eklendi

Days Gone çıktığı yıl performans sorunları sebebiyle eleştirilen bir oyun olmuştu ancak bu sorunları çıkardığımızda ortalama üstü bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Filmde de motosikletin üzerinde kurulan bir yapım izleyeceğiz. Days Gone filmiyle de birlikte PlayStation, en önemli markalarının neredeyse hepsini uyarlamaya başlamış oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.