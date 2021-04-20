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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yakında daha fazla ücretsiz oyun vereceklerini onayladı

    PlayStation kullanıcılarına geçtiğimiz ay ve bu ay toplamda 10 farklı oyun hediye eden Sony, yakında daha fazla oyun hediye edeceklerini onayladı.
    20 Nisan 2021, 13:00 (10 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony yakında daha fazla ücretsiz oyun vereceklerini onayladı
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    Sony bildiğiniz gibi Play at Home etkinliği altında bazı oyunları ücretsiz olarak veriyor. Verdiği ücretsiz oyunların da neredeyse tamamı popüler ve büyük oyunlar. Geçtiğimiz saatlerde de Sony'den müjde geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar 9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu

    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn Complete Edition, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu"

    Bu sabah saat 06.00'da Sony, Play at Home etkinliği altında, PlayStation'ın sevilen oyunu Horizon Zero Dawn'ı hediye etti. Horizon Zero Dawn ve ücretsiz verilen diğer 9 oyuna dair ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar kısa süreliğine ücretsiz olarak verildiği için hesabınıza eklemeyi unutmayın.

    Horizon Zero Dawn'ın ücretsiz olarak sunulmasının ardından da PlayStation Blog üzerinden duyuru yapıldı. Duyuruda Horizon Zero Dawn'ın ücretsiz olarak verilmesinin yanı sıra gelecekteki ücretsiz oyunlar için de müjde verildi.

    Sony, kendilerinden haber beklemeleri gerektiğini ve yakın zamanda daha fazla oyun hediye edeceklerini açıkladı. Ne yazık ki oyunların ne olabileceği hakkında bir ipucu yok. Ancak Sony neredeyse verdiği her oyunda PlayStation'ın sevilen oyunlarından birini verdi.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/more_free_ps4_games_and_offers_coming_soon_sony_confirms
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fırcasızressam 4 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hayret nereden esti
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