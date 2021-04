Sony yakında daha fazla ücretsiz oyun vereceklerini onayladı

Tam Boyutta Gör

Sony bildiğiniz gibi Play at Home etkinliği altında bazı oyunları ücretsiz olarak veriyor. Verdiği ücretsiz oyunların da neredeyse tamamı popüler ve büyük oyunlar. Geçtiğimiz saatlerde de Sony'den müjde geldi.

Bu sabah saat 06.00'da Sony, Play at Home etkinliği altında, PlayStation'ın sevilen oyunu Horizon Zero Dawn'ı hediye etti. Horizon Zero Dawn ve ücretsiz verilen diğer 9 oyuna dair ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar kısa süreliğine ücretsiz olarak verildiği için hesabınıza eklemeyi unutmayın.

Horizon Zero Dawn'ın ücretsiz olarak sunulmasının ardından da PlayStation Blog üzerinden duyuru yapıldı. Duyuruda Horizon Zero Dawn'ın ücretsiz olarak verilmesinin yanı sıra gelecekteki ücretsiz oyunlar için de müjde verildi.

Sony, kendilerinden haber beklemeleri gerektiğini ve yakın zamanda daha fazla oyun hediye edeceklerini açıkladı. Ne yazık ki oyunların ne olabileceği hakkında bir ipucu yok. Ancak Sony neredeyse verdiği her oyunda PlayStation'ın sevilen oyunlarından birini verdi.

