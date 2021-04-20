Horizon Zero Dawn Complete Edition, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu

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Sony, geçtiğimiz hafta Play at Home etkinliği adı altında ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu ve ilk oyunlar da ücretsiz olarak verilmişti. Şimdi ise etkinliğin ikinci kısmı olan ve oyuncuların daha çok merak ettiği kısım başladı.

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Ayrıca Bkz. "Days Gone yazarı: "Eğer bir oyunun devamının gelmesini istiyorsanız onu indirimsiz fiyattan satın alın""

Bu sefer ne yazık ki yalnızca tek bir oyun hediye ediliyor ancak diğerlerine göre çok daha popüler ve oyuncuların istediği bir oyun. 2017 yılında yayınlanan ve yılın en iyilerinden biri olan Horizon Zero Dawn Complete Edition, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, 20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak.

Ayrıca hala aşağıdaki listede isimleri bulunan oyunlar da ücretsiz olarak veriliyor. Onların kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebileceğiniz son tarih ise 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

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