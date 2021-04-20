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    Horizon Zero Dawn Complete Edition, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu

    Sony Interactive Entertainment, Play at Home etkinliğini adı altında kısıtlı süreliğine ücretsiz olarak vereceği oyunları geçtiğimiz hafta duyurmuş ve ilk oyunlar da geçtiğimiz ay erişime açılmıştı.
    20 Nisan 2021, 06:00 (1 sa.)
    135
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Horizon Zero Dawn Complete Edition, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu
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    Sony, geçtiğimiz hafta Play at Home etkinliği adı altında ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu ve ilk oyunlar da ücretsiz olarak verilmişti. Şimdi ise etkinliğin ikinci kısmı olan ve oyuncuların daha çok merak ettiği kısım başladı.

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    Bu sefer ne yazık ki yalnızca tek bir oyun hediye ediliyor ancak diğerlerine göre çok daha popüler ve oyuncuların istediği bir oyun. 2017 yılında yayınlanan ve yılın en iyilerinden biri olan Horizon Zero Dawn Complete Edition, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    Horizon Zero Dawn Complete Edition, 20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak. 

    Ayrıca hala aşağıdaki listede isimleri bulunan oyunlar da ücretsiz olarak veriliyor. Onların kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebileceğiniz son tarih ise 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.

    • ABZU 
    • Enter the Gungeon 
    • Rez Infinite 
    • Subnautica 
    • The Witness 
    • Astro Bot Rescue Mission (VR)
    • Moss (VR)
    • Thumper (VR)
    • Paper Beast (VR)


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