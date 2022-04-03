Söylentiye göre Xbox Game Pass'e aile planı geliyor

Microsoft'un PC ve Xbox sahipleri için sunduğu abonelik servisi Xbox Game Pass için geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber paylaşıldı.
Aile Planı Geliyor
Windows Central'da çıkan habere göre Microsoft şu anda Xbox Game Pass için bir aile planı üzerinde çalışıyor. Şu an için bu bilginin söylenti olduğunu belirtelim ancak bu söylentinin birkaç önemli gazeteci tarafından onaylandığını da söyleyebiliriz.
Ne yazık ki aile planının detayları belli değil ancak 5 kişiye kadar kullanılabileceği ve tek kişilik plana göre daha avantajlı olacağı söyleniyor. Söylentiye göre bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki aylarda bir duyuru görebiliriz. Xbox Game Pass şu anki haliyle de gayet uygun bir servis ancak aile planıyla birlikte gerçekten çok daha uygun bir hale gelebilir. Umuyoruz ki bu yeni planı ülkemizde de görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa