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Microsoft'un PC ve Xbox sahipleri için sunduğu abonelik servisi Xbox Game Pass için geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber paylaşıldı.

Aile Planı Geliyor

Windows Central'da çıkan habere göre Microsoft şu anda Xbox Game Pass için bir aile planı üzerinde çalışıyor. Şu an için bu bilginin söylenti olduğunu belirtelim ancak bu söylentinin birkaç önemli gazeteci tarafından onaylandığını da söyleyebiliriz.

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Ne yazık ki aile planının detayları belli değil ancak 5 kişiye kadar kullanılabileceği ve tek kişilik plana göre daha avantajlı olacağı söyleniyor. Söylentiye göre bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki aylarda bir duyuru görebiliriz. Xbox Game Pass şu anki haliyle de gayet uygun bir servis ancak aile planıyla birlikte gerçekten çok daha uygun bir hale gelebilir. Umuyoruz ki bu yeni planı ülkemizde de görebiliriz.

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Söylentiye göre Xbox Game Pass'e aile planı geliyor