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    Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

    Steam Yaz İndirimleri 2024 başladı. Steam Yaz İndirimleri'nde yüzde 95'e varan indirimler için son tarih 11 Temmuz 2024. işte Steam'de indirime giren oyunlar...
    Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam Yaz indirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam Yaz İndirimleri başladı

    Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 11 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (650 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (459 TL) ve Mount and Bland Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolardan (325 TL) satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Steam Yaz indirimleri
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Hogwarts Legacy 59.99 Dolar 23.99 Dolar (788 TL) -%60
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 Dolar 31.49 Dolar (1.035 TL) -%55
    Red Dead Redemption 2 59.99 Dolar 19.79 Dolar (650 TL) -%67
    Assetto Corsa 10.49 Dolar 1.04 Dolar (32 TL) -%90
    Disco Elysium - The Final Cut 18.99 Dolar 1.89 Dolar (62.20 TL) -%90
    Elden Ring 39.99 Dolar 27.99 Dolar (919 TL) -%30
    Alan Wake 14.99 Dolar 3.74 Dolar (123TL) -%75
    Batman™: Arkham Knight 19.99 Dolar 1.99 Dolar (65.35) -%90
    Tekken 8 44.99 Dolar 25.54 Dolar (841 TL) -%43
    Resident Evil Village 29.99 Dolar 11.99 Dolar (394 TL) -%60
    Sid Meier’s Civilization® VI 59.99 Dolar 2.99 Dolar (95.25 TL) -%95
    Middle-earth™: Shadow of War 49.99 Dolar 2.49 Dolar (81 TL) -%95
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99 Dolar 22.19 Dolar (730 TL) -%63
    Frostpunk 14.99 Dolar 1.49 Dolar (49 TL) -%90
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 18.99 Dolar 6.64 Dolar (217 TL) -%65
    Fallout Franchise Bundle 111 Dolar 54.05 Dolar (1.774 TL) -%74
    Fallout 11.99 Dolar 4.79 Dolar (157 TL) -%60

    Cyberpunk 2077

    		 44,99 Dolar 22.49 Dolar (739 TL) -%50
    Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 67.48 Dolar 38.27 Dolar (1.262 TL) -%43
    Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 Dolar 9.99 Dolar (325 TL) -%40
    EA SPORTS FC 24 69.99 Dolar 13.99 Dolar (459 TL) -%80

    Dead by Daylight

    		 14.99 Dolar 5.99 Dolar (196 TL) -%60

    Devil May Cry 5

    		 22.49 Dolar 7.42 Dolar (243 TL) -%67

    Resident Evil 2

    		 29.99 Dolar 7.49 Dolar (246TL) -%75

    Little Nightmares I & II

    		 43.73 Dolar 9.74 Dolar (320 TL) -%75

    Dead Rising 3

    		 22.49 Dolar 4.49 Dolar (147 TL) -%80

    Don't Starve Together

    		 6.59 Dolar 2.24 Dolar (73 TL) -%66

    Killing Floor 2 Ultimate Edition

    		 79.98 Dolar 11.61 Dolar (382 TL) -%85

    The Forest

    		 10.49 Dolar 2.62 Dolar (86TL) -%75

    Sons Of The Forest

    		 14.99 Dolar 10.04 Dolar (330 TL) -%33
    The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 37.99 Dolar 9.49 dolar (312 TL) -%75
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2180 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Steam Yaz İndirimleri 2024, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
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