Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam Yaz indirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Steam Yaz İndirimleri başladı

Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 11 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (650 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (459 TL) ve Mount and Bland Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolardan (325 TL) satın alınabiliyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

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Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar