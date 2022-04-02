Netflix, Türkiye'deki abone sayısını 1 yılda ikiye katladı: Güncel abone sayısı açıklandı

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Netflix şu anda şüphesiz dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi. Ülkemizde de yine bir hayli popüler ve yüksek abone sayısına sahip. Geçtiğimiz saatlerde de Variety, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı.

7 Milyon Abone

Variety'nin yaptığı habere göre Türkiye'de 7 milyon Netflix abonesi bulunuyor. Bu da geçtiğimiz yıldan bu yana %100'lük bir artış demek. Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.5 milyon abone açıklanmıştı. 1 yıl içerisinde 3.5 milyon abone kazanılmış anlamına geliyor.

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Haberin Netflix tarafından onaylanmadığını belirtelim ancak Variety'nin güvenilir bir kaynak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 1 yıldaki bu artışın sebebi olarak da yerli yapımlarındaki artışı gösterebiliriz sanıyoruz ki. Disney Plus ve HBO Max'in gelmesiyle ülkemizdeki durumlar değişecek mi merakla bekliyoruz.

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