Netflix, Türkiye'deki abone sayısını 1 yılda ikiye katladı: Güncel abone sayısı açıklandı

Netflix şu anda şüphesiz dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi. Ülkemizde de yine bir hayli popüler ve yüksek abone sayısına sahip. Geçtiğimiz saatlerde de Variety, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı.
7 Milyon Abone
Variety'nin yaptığı habere göre Türkiye'de 7 milyon Netflix abonesi bulunuyor. Bu da geçtiğimiz yıldan bu yana %100'lük bir artış demek. Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.5 milyon abone açıklanmıştı. 1 yıl içerisinde 3.5 milyon abone kazanılmış anlamına geliyor.
Haberin Netflix tarafından onaylanmadığını belirtelim ancak Variety'nin güvenilir bir kaynak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 1 yıldaki bu artışın sebebi olarak da yerli yapımlarındaki artışı gösterebiliriz sanıyoruz ki. Disney Plus ve HBO Max'in gelmesiyle ülkemizdeki durumlar değişecek mi merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa