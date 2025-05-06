Assassin's Creed serisinin yol haritası sızdırıldı; Dokuz oyun birden hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Assassin's Creed serisi son yıllarda biraz fazla tekrara düşmüş ve özellikle Mirage ile vites küçültmüş olsa da bu yıl çıkan Assassin's Creed Shadows ile birlikte hâlâ en popüler serilerden biri olduğunu gösterdi. Genel olarak olumlu yorumlar alan Shadows, beklentilerin üzerinde bir satış performansı sergiledi.

Assassin's Creed Shadows'un yakaladığı bu başarı sayesinde elini yeniden güçlendiren Ubisoft, şu anda çok sayıda Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Bu hafta sızdırılan bilgiler, Ubisoft'un bu seri için çizdiği yol haritasını ve o haritadaki oyunları gün yüzüne çıkardı.

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Ubisoft, Dokuz Yeni Assassin's Creed Oyunu Hazırlıyor

Insider Gaming tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda Ubisoft çatısı altında hazırlanan yeni Assassin's Creed oyunları şunlar:

Tam Boyutta Gör Jade: Jade kod adıyla geliştirilen bu oyunun sıradaki Assassin's Creed oyunu olması bekleniyor. Ana serinin bir parçası olacak bu oyun, Çin'de geçecek.

Invictus: Fall Guys'tan ilham alan bu Assassins's Creed oyununda oyuncular 16'şarlık maçlarda karşı karşıya gelecek. Eğer oyun başarılı olursa, Ubisoft Invictus'a beş yıl boyunca destek sağlamaya ve güncelleme yayınlamaya devam edecek.



Obsidian (Black Flag Remake): Obsidian kod adıyla geliştirilen bu oyunun uzun süredir gündemde olan Assassin’s Creed Black Flag remake'i olduğu söyleniyor. Bu yeni versiyon, Anvil oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor. Bu remake'in Invictus ile aynı dönemde çıkması planlanıyor.

Hexe: Hexe'nin Shadows için resmi destek sona erdikten sonra çıkacağı söyleniyor. Bu da yaklaşık iki yıl sonraya denk geliyor. Çünkü Ubisoft, Shadows için 2 yıl boyunca güncelleme ve DLC yayınlamaya devam edecek.

Scarlet: Hexe'den bir yıl sonra da Scarlet çıkacak. Scarlet, Assassin's Creed Shadows gibi büyük bir RPG olacak. Bunun Hindistan, Akdeniz ve Aztek İmparatorluğu'na yayılacak dev bir hikâye anlatacağı söylenen Nebula ile aynı proje olabileceği düşünülüyor.

Stardust: Obsidian (Black Flag remake) gibi Stardust'ın da bir Remake olacağı söyleniyor. Ancak bunun hangi Assassin's Creed oyunun remake'i olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Emerald: Stardust'tan birkaç ay sonra çıkacak olan Emerald, bir multiplayer oyunu olacak. Bunun daha önce Raid kod adıyla hazırlanan PvE oyunu olabileceği düşünülüyor. Eğer başarılı olursa Emerald'a da beş yıl boyunca yeni içerikler sunulacak.

RPG3: Stardust'tan iki yıl sonra çıkacak RPG3 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı ama bunun ana serinin bir sonraki oyunu olabileceği düşünülüyor.

Remake3: Remake3 adından da anlaşılacağı üzere Ubisoft'un yol haritasındaki üçüncü remake. Ancak bunun da hangi oyunun remake'i olduğu bilinmiyor.

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Yeni Assassin's Creed oyunları için hazırlanan planlar sızdırıldı