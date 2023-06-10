SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk?

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun olan Kairan Quazi, uzay şirketi SpaceX'te çalışmaya başlayacak. Özellikle de Starlink uydu internet hizmetinin geliştirilmesinde yazılım mühendisi olarak görev yapacağı belirtiliyor. Hatta bunun için annesiyle birlikte Pleasanton'dan Washington eyaletine taşınacak.
SpaceX'te işe alınma oranı %0.2
Bu arada, SpaceX'te işe girmenin oldukça zor olduğunu belirtelim. İş arama ve kariyer sitesi Zippia'ya göre SpaceX iş ilanlarına başvuranların sadece %0.2'si işe girmeye hak kazanıyor. Bir başka deyişle başvuranların %99.8'i kabul görmüyor. Genç dahi "Hayatımın bu yeni bölümü için çok heyecanlıyım" dedi.Kaynakça https://www.eastbaytimes.com/2023/06/07/hes-14-just-graduated-santa-clara-university-and-about-to-join-spacex/ https://www.instagram.com/p/CsBye98Ly0f/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi