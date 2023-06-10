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    SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk?

    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünya nüfusunun %99.9'undan daha yüksek IQ’ya sahip olan 14 yaşındaki bir çocuğu işe aldı. Kairan Quazi şirkette yazılım mühendisi olarak görev yapacak.
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    SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk?
    Kairan Quazi, henüz 14 yaşında olmasına rağmen bu yıl Santa Clara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak okulun 172 yıllık tarihindeki en genç mezun oldu. Böylesi bir yetenek elbette ki büyük şirketlerin gözünden kaçamazdı. Nihayetinde Elon Musk bu küçük dahiyi ekibine katma şansına erişti.

    Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun olan Kairan Quazi, uzay şirketi SpaceX'te çalışmaya başlayacak. Özellikle de Starlink uydu internet hizmetinin geliştirilmesinde yazılım mühendisi olarak görev yapacağı belirtiliyor. Hatta bunun için annesiyle birlikte Pleasanton'dan Washington eyaletine taşınacak.

    SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk?

    SpaceX'te işe alınma oranı %0.2

    Bu arada, SpaceX'te işe girmenin oldukça zor olduğunu belirtelim. İş arama ve kariyer sitesi Zippia'ya göre SpaceX iş ilanlarına başvuranların sadece %0.2'si işe girmeye hak kazanıyor. Bir başka deyişle başvuranların %99.8'i kabul görmüyor. Genç dahi "Hayatımın bu yeni bölümü için çok heyecanlıyım" dedi.

    SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk? Tam Boyutta Gör
    Kairan, annesinin okuduğu kitapları dikkatle dinlemeye başladığı erken yaşlarda diğer çocuklardan ayrılmaya başladı. İki yaşına geldiğinde tam cümlelerle konuşuyordu. Üçüncü sınıfta ise normal eğitimin Kairan'ın hızlı öğrenme yeteneği için doğru bir seçenek olmadığını apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştı.
    SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk? Tam Boyutta Gör
    Dünya nüfusunun %99.9'undan daha yüksek bir IQ’ya sahip olan küçük deha, dünyadaki en zeki 11 milyon insan arasında yer alıyor. Kairan, 10 yaşındayken Intel Labs'da yapay zeka araştırmacısı olarak staj yaptı. Dolayısıyla kendisinin büyük şirketlerde çalışma deneyimi de var. Washington eyaletinde çalışmak için asgari yasal yaşın 14 olduğunu da hatırlatalım.
    Kaynakça https://www.eastbaytimes.com/2023/06/07/hes-14-just-graduated-santa-clara-university-and-about-to-join-spacex/ https://www.instagram.com/p/CsBye98Ly0f/
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    Furkooo85 1 gün önce

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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