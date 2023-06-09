Waymo'nun otonom taksisi ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı

Kaza San Francisco'da otonom sürüş özelliğine sahip bir Jaguar I-Pace ile gerçekleşti. Talihsiz köpek, sanayi bölgesinde park halindeki bir arabanın arkasından yola doğru koştu. Sistem hayvanı fark etti ancak çarpışmayı önleyemedi. Güvenlik için araçta bulunan görevli de zamanında fren yapamadı.
Araç köpeği algıladı ancak kazayı önleyemedi
Waymo konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Direksiyonunda bir uzmanın bulunduğu araçlarımızdan birinin önüne küçük bir köpek fırladı ve maalesef bir çarpışma meydana geldi. Soruşturma devam ediyor ancak ilk incelemeler, sistemin park halindeki bir arabanın arkasından çıkan köpeği doğru bir şekilde algıladığını ancak temastan kaçınamadığını doğruladı. Köpeğin sahibine en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İçinde bulunduğumuz toplulukların güveni ve emniyeti bizim için çok önemlidir ve olayı araştırmaya devam ediyoruz"
Aracın trafik kurallarına uygun olarak saatte yaklaşık 40 km hızla seyrettiği bildirildi. Waymo'nun araçları Seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip ve kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Hali hazırda birçok ABD şehrinde Waymo'nun otonom taksileri hizmet veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi