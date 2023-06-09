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    Waymo'nun otonom taksisi ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı

    Waymo'nun otonom taksilerinden biri San Francisco'da talihsiz bir olay yaşadı. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip bir Jaguar I-Pace, şirket tarihindeki ilk ölümlü kazayı gerçekleştirdi.
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    Waymo'nun otonom taksisi ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı Tam Boyutta Gör
    Daha önce Google'ın sürücüsüz araç projesi olarak bilinen Waymo, ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı. Şirketin basın servisi tarafından yapılan açıklamada otonom taksilerden birinin bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduğunu açıklandı. Olayı sürücü koltuğunda oturan uzman da engelleyemedi.

    Kaza San Francisco'da otonom sürüş özelliğine sahip bir Jaguar I-Pace ile gerçekleşti. Talihsiz köpek, sanayi bölgesinde park halindeki bir arabanın arkasından yola doğru koştu. Sistem hayvanı fark etti ancak çarpışmayı önleyemedi. Güvenlik için araçta bulunan görevli de zamanında fren yapamadı.

    Waymo'nun otonom taksisi ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı Tam Boyutta Gör

    Araç köpeği algıladı ancak kazayı önleyemedi

    Waymo konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Direksiyonunda bir uzmanın bulunduğu araçlarımızdan birinin önüne küçük bir köpek fırladı ve maalesef bir çarpışma meydana geldi. Soruşturma devam ediyor ancak ilk incelemeler, sistemin park halindeki bir arabanın arkasından çıkan köpeği doğru bir şekilde algıladığını ancak temastan kaçınamadığını doğruladı. Köpeğin sahibine en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İçinde bulunduğumuz toplulukların güveni ve emniyeti bizim için çok önemlidir ve olayı araştırmaya devam ediyoruz"

    Aracın trafik kurallarına uygun olarak saatte yaklaşık 40 km hızla seyrettiği bildirildi. Waymo'nun araçları Seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip ve kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Hali hazırda birçok ABD şehrinde Waymo'nun otonom taksileri hizmet veriyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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