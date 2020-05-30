SpaceX ilk kez uzaya astronot fırlattı! Canlı yayın devam ediyor

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Güncelleme 22.23: Falcon 9 kalkışa geçti ve hep beraber bu tarihi ana tanıklık ettik. Robert Behnken ve Douglas Hurley şu anda yörüngeye doğru yol alıyor.

Güncelleme 22.33: Falcon 9 ilk aşaması yörüngeden geri döndü ve okyanusta bulunan otonom gemiye inişini gerçekleştirdi. Astronotlar ise yörüngeye yerleşti.

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SpaceX'in tarihi Demo-2 görevinde yine heyecanlı son saate giriş yaptık. Çarşamba günü hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçuş için birazdan ikinci deneme gerçekleşecek. Astronotlar, Crew Dragon kapsülü içerisindeki yerlerini aldı ve kalkış saatini bekliyor.

SpaceX ve NASA şu anda YouTube üzerinden canlı yayınlarına başlamış durumda. Özellikle de Amerika'da nefesler adeta tutuldu. Hem SpaceX hem de Amerikan uzay araştırmaları için gerçekten müthiş tarihi bir ana tanıklık ediliyor. Canlı yayını aşağıdaki pencerelerden takip edebilirsiniz.

NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hourley TSİ 22.22'de kalkışa geçecek.

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SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor

Hava durumu yine çok iyi değil, %50 ihtimal veriliyor

NASA'nın partner şirketi Weather Squadron, bugün tarihi uçuş öncesinde hava tahminlerini yayınladı. Weather Squadron'un raporuna göre Demo-2 görevinin bugün hava şartları nedeniyle ertelenme ihtimali %50. Geçen seferki ertelenen uçuş öncesinde ise %40 ihtimal veriliyordu.

Demo-2 görevi bugün de ertelenirse haftaya 2-3 Haziran tarihlerinde tekrar denenecek. Ayrıca yine önümüzdeki hafta 7-8 Haziran tarihleri için de gün ayırtılmış. Hava şartlarını tam olarak tahmin etmek imkansız olduğu için NASA ertelenme ihtimallerine karşı tedbirlerini şimdiden alıyor.

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Mars'a giden ilk adım

Demo-2 görevi hem NASA hem de SpaceX için tarihi öneme sahip. Özellikle de SpaceX, yörüngeye insan gönderebilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek. CEO Elon Musk'ın SpaceX'i kurmasındaki nihai amacı bildiğiniz gibi Mars'ı kolonize etmekti. Bugün bu amaç doğrultusunda müthiş bir adım atılmış olacak.

NASA ise Demo-2 göreviyle birlikte, uzaydaki Rus bağımlılığına son vermeye hazırlanıyor. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına çok yakında SpaceX son verecek. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderilecek.

Obama yönetiminin Uzay Mekiği programını iptal etmesinin nedeni, uzay araştırmalarında özel yatırımı artırmaya çalışmaktı. NASA artık kendi uzay araçlarını direkt olarak geliştirmek yerine burada özel şirketlere güvenmek ve böylece maliyeti ve iş gücünü dağıtmak istiyor. Biraz uzun sürse de bu plan nihayet meyve vermeye başladı.

Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü

SpaceX astronotları uzaya Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle fırlatılacak. Günümüzün en popüler roketi diyebileceğimiz Falcon 9 zaten bildiğiniz gibi yaklaşık 8 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor. Tekrar kullanılabilirliğiyle uzay sektöründe inanılmaz bir devrime imza atan Falcon 9 roketi, SpaceX'in son 10 yıldaki müthiş yükselişinin en önemli parçası konumunda.

Crew Dragon ise tamamıyla insanlı görevler için geliştirilmiş yeni bir uzay kapsülü olarak dikkat çekiyor. Crew Dragon tam 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip ancak NASA bu kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacak. Geniş ve basit bir iç dizayna sahip olan Crew Dragon, büyük pencereleri ve dokunmatik ekranlarıyla astronotlara —Soyuz kapsülüne göre— çok daha ferah ve modern bir alan sunuyor.

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Crew Dragon daha önce mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Demo-1 isimli görev geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşmiş ve kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı. Demo-1'de elde edilen başarının ardından 2019'un yaz aylarında ilk insanlı görevin de yapılması bekleniyordu ancak SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı talihsiz kaza buna engel oldu. Yaklaşık bir yıllık bir erteleme gerçekleşti.

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