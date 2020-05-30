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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX astronotları yörüngede! İşte Falcon 9'un iniş anları

    SpaceX'in uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını araladığı Demo-2 görevinde kusursuz başarı elde edildi. Falcon 9'un iniş anlarını da aşağıdan izleyebilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,5b
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    4
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX ve NASA'nın tarihi Demo-2 görevinde mutlu sona ulaşıldı. Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken bugün TSİ 22.22'de Falcon 9 roketiyle kalkışa geçti ve kısa sürede yörüngeye ulaştı. İki astronot şu anda Crew Dragon kapsülü içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmayı bekliyor.

    SpaceX ayrıca artık bir klasik haline gelen Falcon 9 iniş denemesini de bugün yine gerçekleştirdi. Tam 70 metre uzunluğundaki devasa roket, yörüngeden Yeryüzü'ne geri döndü ve okyanusun ortasında bulunan otonom gemiye kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Böylece Demo-2 görevi her anlamıyla başarılı bir şekilde sonlandırılmış oldu.

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    NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken'in ISS'e ulaşması yaklaşık 19 saat sürecek. Crew Dragon kapsülünün yarın (31 Mayıs) TSİ 17.29'da Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi planlanıyor. Hurley-Behnken ikilisinin yaklaşık bir ay boyunca ISS'de kalması bekleniyor ancak görevin uzunluğu henüz tam olarak belirlenmiş değil.

    Falcon 9'un iniş anlarından görüntüler:

    Bir sonraki görev ne zaman?

    Bugün izlediğimiz Demo-2 görevi aslında bir test göreviydi. ISS'e fırlatılan astronotlar da zaten kısa süreliğine ISS'te kalıp Yeryüzü'ne geri dönecek. Normalde bildiğiniz gibi astronotların görev süresi en az altı oluyor. Hurley-Behnken ikilisinin görevi ise bir test görevi olduğu için, Crew Dragon'u ilk kez denemeleri haricinde ISS'te çok büyük bir amaçları bulunmuyor.

    NASA başkanı Jim Bridenstine, Crew Dragon'un ilk operasyonal misyonu için de şimdiden tarih verdi. Crew-1 isimli görevin önümüzdeki Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşmesi planlanıyor. Bridenstine'ın ifadelerine göre Crew-1 görevinde üç NASA astronotu ve bir Japon astronot ISS'e fırlatılacak.



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    dr4qo (göksu aral) 1 sa. en beğenilen
    Tebrikler SpaceX ve NASA
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    wakrupalice (Ziya ) 31 dk.
    Hikaye bu işler reklam amaçlı
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 49 dk.
    bu elon musk için sahtekar bu herif, çiftlikbank tosunu neyse o da bu diyen akıl fukaraları burada mı?
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    dr4qo (göksu aral) 1 sa. en beğenilen
    Tebrikler SpaceX ve NASA
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