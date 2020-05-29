SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler

SpaceX'in yeni Starship prototip roketi, bugün gerçekleştirilen bir test sırasında infilak etti. Büyük bir patlamayla paramparça olan roket bir anda dev bir ateş topuna dönüştü. İlginç görüntüler bölgede bulunan kameralar tarafından canlı olarak kaydedildi.

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Elon Musk, Starship prototip roketini ilk kez ortaya çıkardı

Yukarıdaki videoda Starship roketinin SN4 isimli prototipini görüyoruz. SN4 henüz yeni geliştirilen bir prototipti ve önümüzdeki hafta ilk kez fırlatılması planlanıyordu. SpaceX, uçuş öncesinde roketin motorlarını test etmek için bugün rutin bir statik ateşleme gerçekleştirdi. Ancak test beklendiği gibi gitmedi ve yukarıdaki patlama görüntüleri ortaya çıktı.

Patlama henüz yeni gerçekleştiği için nedeni henüz tespit edilmiş değil. SpaceX mühendisleri şu anda muhtemelen mesaiye başlamıştır. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili hem Elon Musk'tan hem de SpaceX'ten resmi açıklamalar gelmesini bekliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi"

Starship roketi henüz geliştirme evrelerinin başlarında olduğu için bu tarz patlamalar aslında çok da anormal değil. SpaceX'in popüler roketi Falcon 9 da henüz geliştirme sürecindeyken bu tarz patlamalarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. SpaceX bu hatalardan derslerini çıkarıp roketi yavaş yavaş kusursuzlaştırmaya çalışıyor. Starship'i önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars'a ve Ay'a insan taşırken görebiliriz.

https://www.space.com/spacex-starship-sn4-prototype-explodes.html

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