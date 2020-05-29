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    SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler

    Starship roketinin yeni prototipi SN4, bugün gerçekleştirilen bir test sırasında infilak etti. SpaceX, Starship roketini Mars'a ve Ay'a koloni taşımak için geliştiriyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,1b
    62
    4
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX'in yeni Starship prototip roketi, bugün gerçekleştirilen bir test sırasında infilak etti. Büyük bir patlamayla paramparça olan roket bir anda dev bir ateş topuna dönüştü. İlginç görüntüler bölgede bulunan kameralar tarafından canlı olarak kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, Starship prototip roketini ilk kez ortaya çıkardı

    Yukarıdaki videoda Starship roketinin SN4 isimli prototipini görüyoruz. SN4 henüz yeni geliştirilen bir prototipti ve önümüzdeki hafta ilk kez fırlatılması planlanıyordu. SpaceX, uçuş öncesinde roketin motorlarını test etmek için bugün rutin bir statik ateşleme gerçekleştirdi. Ancak test beklendiği gibi gitmedi ve yukarıdaki patlama görüntüleri ortaya çıktı.

    Patlama henüz yeni gerçekleştiği için nedeni henüz tespit edilmiş değil. SpaceX mühendisleri şu anda muhtemelen mesaiye başlamıştır. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili hem Elon Musk'tan hem de SpaceX'ten resmi açıklamalar gelmesini bekliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi"

    Starship roketi henüz geliştirme evrelerinin başlarında olduğu için bu tarz patlamalar aslında çok da anormal değil. SpaceX'in popüler roketi Falcon 9 da henüz geliştirme sürecindeyken bu tarz patlamalarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. SpaceX bu hatalardan derslerini çıkarıp roketi yavaş yavaş kusursuzlaştırmaya çalışıyor. Starship'i önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars'a ve Ay'a insan taşırken görebiliriz.



    https://www.space.com/spacex-starship-sn4-prototype-explodes.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    msatic 1 sa. en beğenilen
    En azından uğraşıyorlar. Meraklılar bilir bu adamların nerden nereye geldiğini. 1 patlar 2 patlar en sonunda başarırlar ;) Bizim uzayla ilgili çalışmamız olmadığı için bırakın dalga geçmeyi, yorum yapma hakkımız bile yok bence. Geçmiş olsun.
    En azından uğraşıyorlar. Meraklılar bilir bu adamların nerden nereye geldiğini. 1 patlar 2 patlar en sonunda başarırlar ;) Bizim uzayla ilgili çalışmamız olmadı...
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa. msatic
    Ben uğraşlarından çok başarısız denemelerinide sürekli göstermelerini takdir ediyorum, Bir çok ülke sadece iyi gelişmeleri gösterip haber yaptırır bu konularda.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 35 dk.
    Oo patlamış olmaz elon bu işi yapamıyor arkadaş hemen bırakıp tencere üretsinler.
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Falcon 9 roketini çalışır hale getirmek için kaç kere başarısız olduklarını kendileri bile bilmiyordur. Ama şimdi çatır çatır çalışıyor. Bilimsel ilerleme ancak böyle oluyor. Bilimde mucize diye bir şey yok maalesef. Deneme, yanılma, tecrübe bilimsel ilerlemenin yapı taşlarıdır. Elbet o roket uçacak. Hemde çok uzak olmayan bir zamanda.
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    msatic 1 sa. en beğenilen
    En azından uğraşıyorlar. Meraklılar bilir bu adamların nerden nereye geldiğini. 1 patlar 2 patlar en sonunda başarırlar ;) Bizim uzayla ilgili çalışmamız olmadığı için bırakın dalga geçmeyi, yorum yapma hakkımız bile yok bence. Geçmiş olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa. msatic
    Ben uğraşlarından çok başarısız denemelerinide sürekli göstermelerini takdir ediyorum, Bir çok ülke sadece iyi gelişmeleri gösterip haber yaptırır bu konularda.
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